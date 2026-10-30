La Comunidad exige la "inmediata asunción de responsabilidades" y el "total esclarecimiento" de lo sucedido en Urda

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha exigido este viernes "por respeto a las víctimas" la "inmediata asunción de responsabilidades" y el "total esclarecimiento" de lo ocurrido en el accidente ferroviario en Urda (Toledo), donde han fallecido, de momento, 69 personas y ha dejado más de un centenar de heridos.

Lo ha trasladado el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde ha leído una declaración institucional de apoyo a los afectados aprobada este viernes.

"Dos catástrofes ferroviarias como la ocurrida en Adamuz, Córdoba, hace nueve meses y ahora en Urda, con más de un centenar de víctimas mortales, requieren una respuesta inmediata y a la altura de su gravedad", ha remarcado el portavoz del Ejecutivo autonómico.

García Martín ha incidido en que España "necesita recuperar la confianza" en el sistema ferroviario que "fue ejemplo de modernidad y seguridad".

El Gobierno autonómico ha trasladado en nombre de los madrileños las condolencia a las familias y seres queridos de los fallecidos, al tiempo que ha subrayado el reconocimiento y agradecimiento a "todos los profesionales que trabajan sin descanso para atender a las víctimas y acompañar a las familias".

"Médicos y resto de personal sanitario y de emergencia, psicólogos, médicos forenses, bomberos, voluntarios de protección civil, efectivos de la Unidad Militar de Emergencia, trabajadores ferroviarios, servicios de rescate, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías locales", ha enumerado García Martín, quien ha añadido a los "numerosos ciudadanos" que "no han dudado en ofrecer su apoyo allí donde ha sido necesario".

Al hilo, ha afirmado que "su entrega, solidaridad y humanidad constituyen el mejor ejemplo de servicio a los demás". El portavoz ha hecho hincapié en la "solidaridad" demostrada por el pueblo de Madrid que respondió "de manera inmediata y masiva a la llamada para donar sangre". "Una vez más los ciudadanos madrileños han demostrado que no permanecen indiferentes ante el dolor ajeno", ha rematado García Martín.