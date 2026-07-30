La Comunidad facilita el traslado de 437 personas a residencias de municipios afectados por los incendios

Desalojados por el incendio en el Polideportivo Municipal La Chopera, a 27 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España). Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid han reducido su avance durante la noche, una evolución que ha permit - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha facilitado entre este jueves y viernes el traslado de 437 personas a residencias de los municipios afectados por los incendios a través del dispositivo de autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Tras los 265 traslados realizados este jueves a residencias de Aldea del Fresno, Rozas de Puerto Real, Cenicientos y Cadalso de los Vidrios, este viernes se han llevado a cabo nuevos desplazamientos que elevan a 430 las personas trasladadas en apenas dos días.

En concreto, según ha señalado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, 49 mayores han sido trasladados desde Alcalá de Henares a la Residencia Pinarilla en Chapinería.

En Zarzalejo, 21 mayores han sido trasladados desde Arganda del Rey a la Residencia Santa Fe. Respecto a Robledo de Chavela, un total de 85 personas. De ellas, 38 personas (28 mayores y 10 acompañantes) han sido trasladadas desde el Hospital LaFora de Madrid a la Residencia Las Golondrinas.

También, 15 mayores procedentes de la Residencia Moscatelares, de San Sebastián de los Reyes, que han sido trasladados a la Residencia La Suiza, 13 mayores trasladados desde Móstoles al mismo centro y 19 mayores procedentes de la Residencia Isabel la Católica en Madrid que también han sido trasladados a esta residencia de Robledo.

Por otro lado, en Navas del Rey, otro de los municipios afectados por los incendios, 17 personas han sido trasladadas desde Villaviciosa de Odón a la Residencia Navas del Rey.

En total, el dispositivo coordinado por la Comunidad de Madrid, ha permitido el traslado de 437 personas en los dos últimos días, que ha garantizado "desplazamientos seguros y adaptados a las necesidades de los mayores y personas vulnerables".

Estas actuaciones forman parte del operativo desplegado por el Gobierno regional para atender las necesidades derivadas de los incendios, "facilitar el regreso progresivo a la normalidad y asegurar la mejor atención posible a los residentes afectados".