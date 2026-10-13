Comunidad garantizará servicios mínimos en huelga educativa e insiste en que negocian con sindicatos "cada dos semanas"

Archivo - Varias personas durante la manifestación en apoyo de la educación pública, a 19 de abril de 2026, Madrid (España). Menos Lectivas, CGT y CNT, el Sindicato de Estudiantes y la coordinadora de las plataformas por las universidades públicas convoca - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad, Mercedes Zarzalejo, ha asegurado que desde la Administración garantizarán los servicios mínimos en la huelga indefinida de la educación madrileña de este miércoles y ha insistido en que se sientan a negociar con los sindicatos "cada dos semanas".

"Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad y de confianza a todas las familias. En el caso de esta convocatoria de huelga, lo primero que tenemos que garantizar son los servicios mínimos, al ser un servicio esencial la educación", ha manifestado Zarzalejo, en declaraciones remitidas a los medios, desde Alcobendas donde ha visitado un centro educativo que organiza actividades diseñadas para alumnos de Primaria por la Semana de la Hispanidad.

El profesorado de la educación pública de la Comunidad de Madrid iniciará este miércoles una huelga indefinida para reclamar "más recursos y mejores condiciones laborales", ante la "falta de voluntad de mejora y negociación de la Consejería de Educación", así como a la "infrafinanciación" y al "deterioro" de la enseñanza pública madrileña.

La consejera ha señalado que deben garantizar "el derecho a la educación y el derecho al trabajo" de todos los docentes que no se quieren unir a huelga, aunque ha remarcado que respetan el derecho a huelga de todos los sindicatos convocantes y todos los docentes que se sumen a ella.

"Esto es importantísimo hacerlo y desde luego nuestros esfuerzos van a ser para garantizar este servicio y para garantizar los servicios mínimos en todos los centros públicos", ha remarcado.

Respecto a la reivindicaciones de los sindicatos, Zarzalejo ha recordado que los mismos sindicatos que han convocado esta huelga también "están sentados al mismo tiempo en una mesa de negociación" con la carrera profesional docente. "Nos estamos sentando cada dos semanas para negociar", ha puntualizado.

En este sentido, ha sostenido que "no tiene mucho sentido" que los sindicatos que se sientan a negociar con la Administración pública estén en la calle. Además, según Zarzalejo estos sindicatos son los que negociaron el año pasado "una serie de acuerdos" que desde la Comunidad de Madrid "están cumpliendo".

BAJADA DE RATIOS EN SECUNDARIA Y BAJADA DE HORAS EN PRIMARIA

Por otro lado, la responsable de la educación madrileña ha hecho alusión a la bajada de ratios en Secundaria y la bajada de horas lectivas en Primaria que también "están cumpliendo" desde el Ejecutivo autonómico tras el acuerdo sectorial, que según ha recalcado tiene vigencia hasta 2028.

En este sentido, ha subrayado que fruto de este acuerdo sectorial, en la Comunidad de Madrid ya están en 1º y 2º de Primaria "en una ratio de 20 alumnos por aula", aunque ahora los sindicatos piden bajadas de las ratios a 15, después de que con el Ministerio de Educación negociaran "unas ratios de 22 por aula".

"¿Esto es sensato? No es sensato. Por lo tanto, ante esa falta de sensatez desde luego la Comunidad de Madrid no se puede sentar a ver nada", ha sentenciado. Considera que es "imposible" responder a unas demandas de los sindicatos que son "totalmente inalcanzables" y que "solo se piden en Madrid.