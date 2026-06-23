La Comunidad incide en el control poblacional del lobo y celebra el respaldo de las CCAA al informe que avala su caza

Lobo - ORGANIZACIONES AGRARIAS

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha incidido en la necesidad de adoptar medidas para controlar la población de lobos en España y en la región, por lo que ha celebrado la decisión adoptada en la víspera por las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de respaldar el informe que avala la caza de esta especie.

"No es cuestión de decir que ahora queremos cazar lobos. Se trata de establecer un equilibrio", ha manifestado Novillo en declaraciones a la prensa desde la Puerta del Sol, donde ha alertado de que "en muchos puntos de España" está "desapareciendo la ganadería" por la actividad del lobo y los daños que hace en los rebaños.

Así, el consejero ha incidido en "mantener el equilibrio" de los lobos antes de que esto acabe con la propia especie. Novillo ha abogado por "dejar trabajar a los técnicos" para que marquen una 'hoja de ruta' sobre cómo actuar con la especie porque si no se va a "fracasar" en el control del lobo y habrá una "pérdida de biodiversidad".

"Es el ser humano en que está en la pirámide de esa cadena, y sobre el lobo sólo puede actuar el hombre. Por tanto, lo que se ha solicitado es ese análisis en Europa, donde ya han avanzado en muchos países quitando la protección que tenía el lobo para permitir el control poblacional y que sea un crecimiento equilibrado", ha remachado.

Prácticamente todas las Comunidades Autónomas respaldaron en la Sectorial del lunes un informe promovido por Galicia que dice que el lobo está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, de acuerdo con la legislación vigente, se puede cazar, según indicaron a Europa Press desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En este sentido, Novillo ha celebrado que la reunión sirviera para que las Comunidades Autónomas "de todos los colores y todo signo político" trasladaran un mensaje al Gobierno al respecto de la situación del lobo y la necesidad de adoptar medidas para garantizar un "crecimiento equilibrado" de la especie.