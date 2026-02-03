La Comunidad incrementará un 44% las ayudas a negocios afectados por obras, que serán rediseñadas para que sean "útiles"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante un Desayuno Informativo Madrid, en el Auditorio Meeting Place, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Jesús Hellín - Europa Press

La Comunidad de Madrid incrementará en un 44% las ayudas a los negocios afectados por las obras, que serán rediseñadas para que sean "útiles y pegadas a la realidad", con una cuantía máxima para cada beneficiario de 7.200 euros.

Así lo ha anunciado este martes la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press, donde ha remarcado que el Gobierno regional es "consciente" de que cuando se llevan a cabo la mejora de las infraestructuras "a veces se producen inconvenientes temporales a quienes sólo tienen el afán de levantar cada día la persiana".

"Ya no sólo cubrimos los gastos del alquiler o del seguro, sino que hemos incluido también las cuotas de los autónomos. La gente que en un momento dado le baja la clientela, le bajan los ingresos y, sin embargo, tiene unos costes fijos que no bajan, sino que son permanentes", ha apuntado.

Con el fin de evitar que la burocracia sea "otro muro más", la Comunidad mantendrá esta línea de ayudas abiertas "todo el tiempo" para que aquel que lo necesite y que se vea afectado por las obras regionales "pueda solicitarlas a lo largo de todo el año". "El objetivo es claro, minimizar el impacto", ha insistido.

Albert ha recordado que los Presupuestos de la Comunidad de Madrid cuentan con una inversión "récord" de más de 30.600 millones de euros, un crecimiento del 7% respecto al año anterior, que se va a dedicar "como siempre" a los servicios públicos fundamentales.

"Invertimos en la mejor sanidad de Europa, en una educación que premia el mérito y en el esfuerzo, y a unas infraestructuras que vertebran la región y hacen la vida más fácil a las personas", ha sostenido en su intervención.