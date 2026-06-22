La Comunidad inicia la protección como BIC de los edificios de Prensa Española, antigua sede de 'ABC' y 'Blanco y Negro'

Fachada del edificio ABC Serrano, antigua sede del diario 'ABC' - TURISMO MADRID

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, los edificios de Prensa Española en Madrid, el conjunto situado en la calle Serrano, número 61, que albergó la sede y los talleres de la revista 'Blanco y Negro' y del periódico 'ABC'.

La resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), consultada por Europa Press, destaca el interés histórico, arquitectónico, material e inmaterial de estos inmuebles, diseñados entre finales del siglo XIX y los años treinta del siglo XX.

El conjunto, hoy transformado en el centro comercial ABC Serrano, conserva elementos que permiten descubrir la evolución de un edificio nacido para la producción editorial y adaptado después a nuevos usos.

Este enclave destaca por sus fachadas e interiores en los que conviven el neoplateresco de la calle Serrano, el regionalismo sevillano y neomudéjar de la fachada a la Castellana y elementos próximos al 'art déco' en ampliaciones posteriores.

LA CASA DE 'BLANCO Y NEGRO' Y 'ABC'

El origen del conjunto está ligado a la imprenta y administración de 'Blanco y Negro', fundada en 1891 por el empresario sevillano Torcuato Luca de Tena y Álvarez Osorio. El inmueble fue proyectado por el arquitecto José López Sallaberry en 1896 y construido entre 1896 y 1898.

Según recuerda el documento, 'Blanco y Negro' se convirtió en la primera publicación española en utilizar el color y el papel satinado couché. Entre sus colaboradores literarios y gráficos figuran Emilia Pardo Bazán, Azorín, los Machado, Francisco Villaespesa, Elena Fortún, Enrique Estévez Ochoa, Paco Ugalde o Antonio Mingote.

El documento destaca en esta etapa la presencia de artes aplicadas de gran interés, como la cerámica exterior de Daniel Zuloaga y Hermanos Mensaque, las vidrieras de la casa Maumejean, el trabajo del hierro de Masriera y otros elementos ornamentales.

En 1903, se fundaba el periódico 'ABC', también por Torcuato Luca de Tena, en el edificio objeto de esta declaración. Nació como semanario y en 1905 pasó a publicarse como diario, lo que hizo necesaria la ampliación del inmueble original.

Ese año finalizó también una ampliación relevante con la construcción de la nave de imprentas, proyectada por Francisco de Paula del Villar Carmona. La nueva nave respondía a criterios funcionales avanzados, con un gran espacio diáfano sin apoyos intermedios para facilitar la disposición de maquinaria y la circulación de operarios.

Años después, en 1926, se proyectó una intervención para mejorar la presencia del edificio hacia el paseo de la Castellana. La obra fue del arquitecto sevillano Aníbal González y Álvarez-Ossorio, con dirección de Teodoro de Anasagasti. El resultado fue un cuerpo de aspecto palacial, dentro de la corriente regionalista sevillana neoplateresca del momento.

Entre 1929 y 1933 se levantó una nueva ampliación de talleres para rotativas y oficinas, proyecto de Teodoro de Anasagasti con dirección facultativa de José María Castell. Este edificio de seis plantas, estructura metálica y fachada de ladrillo se aproxima, según el expediente, a la línea de las edificaciones de la Escuela de Chicago, con decoraciones cercanas al art déco.

DE SEDE EDITORIAL A CENTRO COMERCIAL

El periódico 'ABC' abandonó su sede en 1989, lo que marcó un punto de inflexión en la historia del edificio. Posteriormente, el conjunto fue transformado en el centro comercial ABC Serrano, cuya apertura se produjo en 1995.

Desde entonces, el inmueble ha seguido incorporando intervenciones puntuales para adaptarse a nuevos usos comerciales y a la normativa vigente, entre ellas la instalación de un gimnasio.

El expediente considera compatible el uso comercial actual con la correcta conservación del bien, aunque advierte de que los futuros usos deberán respetar los valores que motivan la declaración y ser autorizados por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español.

VIDRIERAS, CERÁMICAS, FORJA Y PINTURAS MURALES

En el cuerpo de la calle Serrano, el interés arquitectónico se concentra en la fachada y en la primera crujía, donde se conservan espacios originales representativos como la escalera de acceso, el vestíbulo, salas dedicadas a restauración, molduras originales, pinturas de José Arija, el antiguo patio andaluz y vidrieras del taller J. Maumejean.

La fachada de Serrano, de estilo neoplateresco, combina un basamento de sillares almohadillados, vanos decorados, relieves, pilastras ornamentales, motivos vegetales, elementos fantásticos, cabezas de leones y paneles cerámicos con motivos florales y de lacería vegetal. En una cartela figura el año 1897, año de apertura del edificio.

El expediente destaca también las vidrieras de Maumejean, que combinan técnicas tradicionales con motivos simbólicos vinculados a Prensa Española, incluidos escudos, iniciales y alegorías de la escritura y la constancia. En una de las salas del restaurante Torcuato se conservan murales de José Arija en techo, paredes y frisos.

En la fachada a la Castellana, el cuerpo proyectado por Aníbal González y dirigido por Teodoro de Anasagasti presenta ladrillo visto y azulejería de la Casa González, con un lenguaje regionalista de raíz neomudéjar. Incluye medallones con las efigies de Gutenberg y Senefelder, referencias a ABC y Blanco y Negro, motivos vegetales, figuras infantiles, formas mitológicas, reloj monumental y un gran panel cerámico con el escudo de Prensa Española.

El tercer cuerpo, perpendicular a la nave y paralelo a Serrano y Castellana, conserva interés en sus fachadas por su composición vertical en ladrillo, con decoraciones geométricas cercanas al 'art déco' y referencias a las iniciales P y E de Prensa Española.