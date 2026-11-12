La Comunidad insiste en que los ciudadanos "depositen su voto directamente en la urna" y puedan ver "cómo cae" el 29N

Archivo - Varias personas esperan a poder enviar su voto por correo en una oficina de correos, a 13 de julio de 2023, en Madrid, (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este jueves en que los ciudadanos "depositen su voto directamente en la urna" y puedan ver "cómo cae" de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

"Preferimos que los ciudadanos depositen su voto directamente en la urna y además vean cómo cae ese voto, que es el que se va a contabilizar y es el que va a poder dar esa victoria a Alberto Núñez Feijóo el próximo 29 de noviembre", ha señalado en la sesión del control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea.

Además, ha defendido que haya dudas sobre el voto por correo ya que Correos ha estado "colonizado y en manos de Juan Manuel Serrano, amigo de Pedro Sánchez e imputado por las cloacas del PSOE". "Como para no hacerlo, cuando la principal líder y reina de esas cloacas, Leire diez, fue en 2023 la responsable de gestionar el voto por Correo. ¿Qué puede salir mal, señorías?", ha enfatizado.

Así, ha criticado que Más Madrid forme parte de un "Gobierno tramposo" que ha intentado dar "un pucherazo" a través de la llamada ley de nietos, que permite el voto a descendientes de exiliados, y cuando tiene a "varios dirigentes imputados por amañanar sus propias primarias". "Hemos visto que ustedes son capaces de absolutamente todo", ha subrayado.

De su lado, la diputada autonómica de Más Madrid Carla Antonelli ha criticado las dudas de Gobierno regional sobre el voto por correo "sin una prueba ni dato" y cuando en las últimas elecciones "todos y cada uno de los votos depositados por correo llegaron a las urnas".

"La única verdad, señor Martín, es que ustedes quieren verter mierda sobre estas elecciones. Ustedes tienen miedo a perder como (Donald) Trump. Y porque la otra verdad es que ustedes solo creen en la democracia si ganan como Trump", ha reprochado.

También la parlamentaria le ha preguntado al consejero por qué no quiere que voten "un camionero que va de ruta o una ama de casa que está fuera" porque piensan que "todos esos son votos progresistas y no deberían de llegar a las urnas".