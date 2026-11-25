Una profesora en huelga durante la instalación performativa ‘Aulas Llenas. Sillas Vacías’, en la Plaza de Callao, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha insistido este miércoles en que la neutralidad en los centros educativos es una "obligación legal" y ha criticado que el Gobierno de la nación use "el francomodín" para abordar este asunto al considerar que es "censura".

Lo ha señalado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras conocerse que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha enviado a la Comunidad de Madrid un requerimiento para que revoque las instrucciones dirigidas a los centros educativos públicos no universitarios que establecen medidas de neutralidad al profesorado durante la huelga docente.

Zarzalejo ha aconsejado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "lea las propias instrucciones" porque es un modelo "muy parecido" al que tienen en otros países de la Unión Europea, además de apuntar que el requerimiento les viene a dar "en gran parte la razón".

"Y además deja claro cual es su verdadera preocupación, ¿no? Su verdadera preocupación no es otra que el efecto disuasorio de una huelga que está a su pleno servicio y que solo le favorece a él", ha valorado.

De esta manera, la consejera ha subrayado que ellos mismos reconocen que la neutralidad de los centros es una obligación que contempla la propia Ley Orgánica de Educación y la Ley de Protección Jurídica del Menor. "Es una obligación legal que nosotros lo que hacemos en esas instrucciones es simplemente decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer", ha puntualizado.

En cualquier caso, ha defendido que no se piden datos personales ni "denunciar personalmente a nadie" sino que los directores tienen que tramitar incidencias objetivas "sin señalar ni a los docentes que están de huelga ni a los docentes que no están de huelga, que por lo tanto no tienen que investigar absolutamente nada y que esas incidencias comunicadas se tramitan a través de la inspección" para ver si se abre un procedimiento sancionador o no.

Por ello, ha circunscrito este asunto en que el Gobierno quiere "poner el grito en el cielo" tachando de "censura y de franquismo" algo que es "absolutamente normal".