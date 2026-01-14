Comunidad insiste en que no contribuirá al "descrédito" de Julio Iglesias y exige "misma contundencia" en otros casos

Archivo - Julio Iglesias. - JULIO IGLESIAS - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este miércoles en que la Comunidad de Madrid no contribuirá al "descrédito de nadie" y menos hacia uno de los artistas españoles "más reconocidos" como es el caso de Julio Iglesias, además de exigirle a la izquierda "la misma contundencia" en otros casos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el también portavoz de Gobierno autonómico ha aludido a que no hay "resolución judicial expresa" contra el artista ni se conocen "al fondo" las denuncias, y ha señalado que le hubiera gustado que la izquierda hubiera tenido "la misma contundencia y la misma rapidez" en otros casos, como los de acoso vinculados al socialista Paco Salazar o en el 'caso Errejón'.

"Que nadie busque polémica, estamos diciendo exactamente lo mismo y lo que pedimos sobre todo es más prudencia a determinadas personas que en otras ocasiones se callan la boca", ha apuntado.

Así, ha reprochado que se haya salido "tan rápido a desacreditar" al cantante cuando en este momento la propia Audiencia Nacional "todavía no ha comenzado ni siquiera a investigar".