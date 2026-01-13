Ayuso asegura que no se sumará "jamás" al "desprestigio" de Julio Iglesias, "el cantante más universal de todos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos, a 17 de diciembre de 2025 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este martes que no se sumará "jamás" al "desprestigio" de un cantante como Julio Iglesias, "el más universal de todos".

Así lo ha expresado a través de sus redes sociales después de que Más Madrid haya exigido a la presidenta autonómica que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias después de las acusaciones de exempleadas de su servicio doméstico de agresiones sexuales.

"La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", ha expresado la dirigente madrileña a través de sus redes sociales.

También, la presidenta ha censurado el "silencio cómplice" de la "ultraizquierda" con las mujeres violadas y atacadas en países como Irán mientras hablan de este asunto.

Sobre ello, en declaraciones a los periodistas desde la nueva sede de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha indicado que no tienen conocimiento de esas denuncias ni de ningún tipo de investigación judicial.

Además, le ha pedido a Más Madrid "prudencia" en este tipo de cuestiones y que no adelanten ningún acontecimiento. "Yo creo que siempre tratan de ir más allá en todo este tipo de cuestiones", ha censurado.