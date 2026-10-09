La Comunidad insta al Gobierno a revisar Viogén después de que cuatro asesinadas estuviesen clasificadas en riesgo bajo

El consejero de Presidencia, Justicia y AdministraciónLocal de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, y la de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, tras la reunión del Observatorio Regional de la Violencia De Género - EUROPA PRESS

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha instado al Gobierno central a revisar urgentemente el funcionamiento del Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogén) después de que cuatro de las ocho mujeres asesinadas en el último año en la región estuviesen consideradas en riesgo bajo.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha abordado la petición este viernes durante la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, que ha presidido. En el encuentro, celebrado en la sede de la Consejería, también ha participado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.

Así, el Ejecutivo autonómico pide que se estudie cada caso porque "los algoritmos del sistema no funcionan". El consejero ha apuntado que "de los 12.851 casos activos en la Comunidad de Madrid, únicamente 132, es decir, no llegan ni al 1%, están clasificadas como riesgo alto o riesgo extremo", que es el caso en el que se activan los mecanismos de los Cuerpos de Seguridad del Estado "con vigilancia permanente".

Frente a esto, solicitan, en primer lugar, que la revisión de Viogén sea "urgente y en profundidad", especialmente de "sus mecanismos de gestión, valoración del riesgo y todos sus protocolos".

Además, según García Martín, se necesita el "refuerzo de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional" para "garantizar la protección adecuada" de las víctimas y su entorno, ya que se cuenta "con una media de un agente protector por cada 100 mujeres".

Por último, reclaman "que se mejore el funcionamiento y se corrijan cuanto antes los fallos que se siguen produciendo en las pulseras antimaltrato". Según los datos recabados por la Comunidad en un comunicado, se han recogido 40 posibles fallos el año pasado.

Desde entonces, el Observatorio ha remitido al Gobierno central cinco peticiones para sustituir estos aparatos, aunque solo han recibido respuesta para uno. "No hay derecho a que sigan fallando", ha señalado Dávila, quien ha afeado que se "sigan poniendo en riesgo a tantas mujeres".

18.000 ATENDIDAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Tanto García Martín como Dávila han destacado el trabajo que la Comunidad ha llevado a cabo con respecto a las ayudas ofrecidas a mujeres víctimas de violencia de género.

La consejera ha ensalzado el trabajo realizado por su consejería, desde la que, en este 2026, se ha atendido "a más de 18.000 personas" afectadas por la violencia de género. "Estamos hablando de 120.000 actuaciones, entre ellas son atención psicológica y de reparación emocional, atención jurídica y atención social" para las mujeres, sus hijos y su familia, ha añadido.

Ha aprovechado también Dávila para recordar el anuncio reciente de "la próxima puesta en marcha, en el año 2027, de un nuevo centro especializado en la rehabilitación y la formación profesional de las mujeres víctimas".

Asimismo, ha hecho referencia a la nueva incorporación de "un programa de terapia asistida con caballos que también ayuda a la recuperación emocional de las mujeres" y al convenio en el que están trabajando con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para que este llegue a más mujeres.

"En definitiva, somos la región que tiene una red más amplia y más especializada en la atención a mujeres víctimas" de violencia de género, ha concluido Dávila.

Por su parte, en materia de Vivienda, el consejero ha puesto en valor que, en la Agencia de Vivienda Social, se han producido en lo que va de año "101 adjudicaciones" a mujeres víctimas de violencia en la región. Respecto al empleo, ha recalcado que "hay 6.147 mujeres que están recibiendo los servicios y los recursos de los servicios públicos de empleo de la Comunidad de Madrid".

Asimismo, García Martín ha recordado que la Comunidad está personada en "80 procedimientos judiciales por asesinato de mujeres madrileñas a manos de sus parejas o exparejas". Frente a esto, lamentan desde la Comunidad es que "el Gobierno central ha presentado un recurso de inconstitucionalidad para impedir que el Ejecutivo autonómico pueda ejercitar esta acción prevista en el artículo 125 de la Constitución Española".