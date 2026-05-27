La Comunidad insta a socios de Sánchez a decidir "con urgencia" si seguirán apoyándole pese al "hedor de la corrupción"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el encuentro informativo con los medios de comunicación celebrado en la Biblioteca de la Real Casa de Correos, a 25 de mayo de 2026 - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha instado a los socios políticos del presidente, Pedro Sánchez, a decidir "con urgencia" si seguirán apoyándole pese al "hedor de la corrupción".

Así lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, al ser preguntado por la opinión del Gobierno regional sobre la posibilidad de que el PP impulsase una moción de censura.

El también portavoz del Ejecutivo autonómico, que no ha precisado si estarían a favor o no de que se presentase, se ha dirigido directamente a los socios. "Tienen que decidir con urgencia si quieren seguir prestando esos votos a una presunta trama corrupta que ha convertido el Palacio de La Moncloa y la sede del PSOE en la calle Ferraz en la cueva de Alí Babá. Es decir, si van a seguir moviendo sus líneas rojas una vez más porque ya no hay excusas", ha remarcado.

Sobre la Unidad Central Operativa (UCO), que ha accedido a la sede del PSOE en Ferraz por una investigación de la Audiencia Nacional por el 'caso Leire', ha asegurado que esta trama se ha "urdido" por "el sanchismo" para "reventar desde dentro todas y cada una de las instituciones".

"La sombra de la corrupción se ha hecho mucho más alargada. Hemos visto que esa crónica de la corrupción que está viviendo en nuestro país se amplía hoy con el registro por parte de la UCO en la calle Ferraz de la sede del PSOE por una presunta trama para boicotear los procedimientos judiciales. El hedor de la corrupción del sanchismo ya es absolutamente insoportable", ha alertado.

En este sentido, ha apuntado que los ciudadanos "no aguantan nada más" y ha reclamado la "urgente" convocatoria de elecciones para "poner fin" a la legislatura "más corrupta de la democracia".

Cree el portavoz del Gobierno autonómico que Sánchez no convoca elecciones "por su propia estabilidad, no por la estabilidad del país". Por ello, ha pedido al presidente que "presente sus respetos al Santo Padre" en Roma, que "pida perdón por sus faltas y ya veremos si por sus delitos" y que "convoque inmediatamente elecciones en el país".