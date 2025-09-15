La comunidad judía de Madrid condena los actos violentos y denuncia "el carácter marcadamente antisemita" de protestas

Cargas policiales a varias personas que protestan a favor de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad judía de Madrid ha condenado los actos violentos que se produjeron ayer durante la última etapa de La Vuelta a España y ha denunciado "el carácter marcadamente antisemita" de algunas manifestaciones.

"Estos actos, consignas y proclamas expresan claramente un odio profundo hacia el Estado de Israel y, con él, hacia los judíos", ha censurado el colectivo en un comunicado. Insiste en que "detrás de estas protestas subyace, de manera inequívoca, un odio hacia los judíos a los que se nos quiere cancelar, ocultar y expulsar de la vida pública, reconociendo el derecho a manifestarse de manera pacífica, que ampara a todos los españoles".

Al mismo tiempo, la comunidad judía alerta de "cómo ciertos discursos políticos alientan y aplauden estas expresiones violentas, las justifican y les dan cobertura y legitimidad".

"Es inadmisible que, desde las instituciones que deben representarnos a todos, se incite a comportamientos incívicos y violentos contra un colectivo específico, sembrando caos y pánico. Es una postura sectaria, irresponsable y profundamente antidemocrática", ha criticado.

Finalmente, ha advertido de que "estos actos violentos buscan enturbiar la ejemplar convivencia que siempre ha caracterizado a Madrid; una convivencia que siempre se ha promovido y protegido desde las instituciones madrileñas". "Estos actos sin duda distorsionan los valores de respeto que todos los demócratas madrileños compartimos, sea cual sea nuestra religión, procedencia o tendencia política", concluye.