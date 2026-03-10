La Comunidad lamenta la muerte de Raúl del Pozo, "maestro de periodistas y referente de la comunicación"

Archivo - El periodista y escritor Raúl del Pozo presenta la reedición de su libro "Noche de tahúres" en el teatro Barceló de Madrid (España) el 11 de noviembre de 2019. Jesús Hellín / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 11/11/2019 - Europa Press - Archivo

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano De Paco Serrano, ha lamentado el fallecimiento del periodista, escritor y columnista Raúl del Pozo a los 89 años.

"Maestro de periodistas, cronista político y referente de la comunicación. Un abrazo a los suyos", ha expresado el consejero en una publicación de la red social 'X'.

El periodista, escritor y columnista Raúl del Pozo (La Torre, Mariana, Cuenca, 1936) fue reportero, enviado especial, corresponsal en el extranjero ('Diario de Cuenca', 'Pueblo', 'Interviú', 'Diario 16', 'Mundo Obrero') y director-adjunto de 'El Independiente', según la editorial La Esfera de los Libros, con la que publicó 'A Bambi no le gustan los miércoles (2003) y 'La rana mágica' (2006).

También participó en los debates y tertulias de 'Protagonistas' de Luis del Olmo y en los programas televisivos de Antena 3 y Telecinco, dirigidos por María Teresa Campos y Montserrat Domínguez.

Fue asimismo columnista y cronista parlamentario del diario 'El Mundo', por cuya labor recibió el Premio del Club Internacional de Prensa al mejor trabajo periodístico en prensa escrita, además de otros galardones como Mariano de Cavia, Francisco Cerecedo, el Pedro Rodríguez, el Jaime de Foxá, el César González Ruano y el Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara.

Del Pozo publicó novelas como 'Noche de tahures', 'La novia', 'Los reyes de la ciudad', 'No es elegante matar a una mujer descalza', 'Ciudad Levítica' y 'La diosa del pubis azul' (con Espido Freire) y libros de ensayo: 'Una derecha sin héroes', 'A Bambi no le gustan los miércoles' y 'Los cautivos de La Moncloa'.

En 2011, recibió el Premio Primavera de Novela por su obra 'El reclamo', donde se propone una reflexión sobre la memoria histórica y la biografía de los maquis.