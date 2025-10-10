La Comunidad lamenta que se "utilice" a víctimas en residencias y ensalza su gestión en pandemia con "todos los medios"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha lamentado este viernes que se quiera "utilizar" a los familiares de las víctimas en residencias por parte de la izquierda y ha ensalzado la gestión que realizó la Comunidad de Madrid en pandemia poniendo "todos los medios a disposición".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha vuelto a criticado el intento de la izquierda se "retorcer el dolor de las familias" cuando ya los tribunales les "han quitado la razón más de 120 veces".

Esta misma mañana, los abogados de las asociaciones '7291 Verdad y Justicia' y 'Marea de Residencias' han trasladado que temen la prescripción de las causas judiciales abiertas en relación a la no derivación hospitalaria durante la pandemia por la "desidia" de la Justicia, cuando se cumple el primer aniversario de la presentación de la denuncia colectiva de 109 familias que se dirigía contra exaltos cargos del Gobierno regional por la comisión de un delito de denegación sanitaria discriminatoria.

"La pandemia fue mundial, que fue global y insisto, y a pesar del intento de retorcer el dolor de la izquierda y de la ultraizquierda de esta comunidad autónoma, pues los tribunales una y otra vez le han dado la razón a la Comunidad de Madrid, pero que es tanto como decir que se la han dado a los profesionales, a los que lo dieron todo poniendo en su propia vida para salvar la vida de los demás", ha reivindicado.

Además, el consejero ha subrayado que la Comunidad de Madrid se "puso a la cabeza" en la lucha contra el Covid-19, también en las residencias, con medidas como la puesta en marcha del Hospital Enfermera Isabel Zendal, pruebas de antígenos o campañas de vacunación.

"Poniendo todos los recursos que estaban a disposición de la administración para poder salvar vidas, y es lo que se hizo. Y luego hay una izquierda que no hizo absolutamente nada, boicotear un hospital durante la pandemia", ha criticado.