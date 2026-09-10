La Comunidad lanzará un centro base virtual para agilizar la valoración de discapacidad

El Ayuntamiento de Tres Cantos reúne en una guía online los recursos para personas con discapacidad - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves la creación de un nuevo centro base virtual de valoración de situaciones de discapacidad, que contará con un equipo de 75 profesionales, así como un programa de apoyo a madres con discapacidad para favorecer el cuidado de sus hijos en el entorno familiar.

Lo ha trasladado durante el Debate del Estado de la Región, que se celebra este jueves en su primera jornada en la Asamblea de Madrid, donde ha subrayado que para este centro para agilizar las valoraciones contará con una inversión de tres millones.

El servicio incorporará herramientas de Inteligencia Artificial para facilitar el análisis de la documentación, optimizar la tramitación de los expedientes y priorizar tanto los casos que no requieran la presencia del ciudadano como aquellos que necesiten una asistencia más urgente.

Este recurso virtual se sumará a los 10 centros base que integran la red pública, al Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil y a los dos nuevos dispositivos que abrirán próximamente en Leganés y Collado Villalba, cuyos 60 profesionales ya han sido contratados para reforzar la atención existente.

Con estas actuaciones, el Gobierno regional habrá incrementado un 50% estos equipos desde el inicio de la Legislatura. Además, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ya ha incorporado a 46 facultativos gracias al nuevo convenio firmado con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

Desde su puesta en marcha, estos trabajadores han tramitado más de 4.000 expedientes para el reconocimiento del grado de discapacidad.

Con estas medidas, el Ejecutivo autonómico quiere alcanzar los 80.000 reconocimientos anuales, entre nuevas solicitudes, renovaciones y revisiones, la reducción de los expedientes pendientes y la disminución del plazo medio de resolución hasta un máximo de seis meses.

AYUDA A MADRES CON DISCAPACIDAD

En la misma línea, se pondrá en marcha un nuevo programa de apoyo integral a madres con discapacidad para favorecer el cuidado de sus hijos en el entorno familiar durante la maternidad y la crianza. El servicio ofrecerá atención especializada y personalizada, a partir de una evaluación social, familiar y funcional de cada caso.

Con los resultados obtenidos, un equipo multidisciplinar establecerá un plan de actuación adaptado a las necesidades detectadas, orientado a reforzar las competencias parentales y promover un entorno estable para el desarrollo de los hijos.

Entre las principales actuaciones se incluye la asistencia intensiva en el domicilio, con visitas periódicas de profesionales para ayudar a las madres en las rutinas de cuidado infantil y la organización del hogar, así como realizar un seguimiento del bienestar de los hijos.

También dispondrán de acompañamiento socioeducativo individualizado, apoyo emocional y herramientas para favorecer su autonomía personal.

Además, la presidenta también ha destacado que el Gobierno regional incrementará con 400 plazas más la red pública de atención a personas con discapacidad y enfermedad mental grave y duradera, alcanzando las 22.300 el próximo año, y abrirá en los próximos meses cuatro nuevos recursos especializados, a los que destinará más de 1 millón de euros.

FAMILIAS ACOGEDORAS

Continuando con los anuncios en materia social, la presidenta ha indicado que el Gobierno regional incrementará hasta un 25% las ayudas destinadas a las familias acogedoras de menores tutelados, a las que dedicará 16 millones de euros anuales.

Así, a partir del 2027, las familias beneficiarias verán aumentadas las cuantías en todas las modalidades del programa. Las de acogimiento general recibirán 600 euros mensuales por menor, lo que supone un aumento del 20%.

En el caso de los niños con discapacidad o situaciones médicas complejas, contemplados en la categoría de especial dificultad, la subvención ascenderá a 1.200 euros mensuales, un 20% más.

Por su parte, las familias de urgencia, destinadas a atender a menores de hasta seis años, percibirán 2.500 euros mensuales, un 25% más que hasta ahora.

Además, a partir de 2027 se incorporará una nueva ayuda de pago único de 2.500 euros por menor para quienes acojan a grupos de hermanos, con el objetivo de favorecer que permanezcan juntos durante este proceso y preservar sus vínculos afectivos.

KILÓMETRO CERO CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Por otra parte, la dirigente regional ha informado de la puesta en marcha de Kilómetro Cero, un nuevo proyecto pionero dirigido a personas en riesgo de exclusión social que combinará el acceso a una vivienda asequible con medidas de inserción laboral y acompañamiento para favorecer su autonomía personal y económica.

Con este modelo, la región incorporará a su cartera de servicios una alternativa a la atención en centros de emergencia a través de una atención basada en viviendas y apoyos personalizados.

El Gobierno autonómico destinará un millón de euros entre 2027 y 2028 a esta iniciativa, que ofrecerá distintas modalidades de alojamiento en función de las circunstancias y necesidades de los beneficiarios.

Este nuevo proyecto comenzará su fase inicial a comienzos de 2027 con 80 participantes en situación de vulnerabilidad y completará la red pública de apoyo residencial para personas sin hogar o en riesgo de exclusión social, que alcanzará las 573 plazas y atenderá a 2.000 usuarios al año.

Por último, la presidenta regional ha anunciado, además, la puesta en marcha el próximo año de una nueva prestación dirigida a personas de entre 52 y 64 años que, por carecer de recursos suficientes y no haber cotizado el tiempo necesario, reciben la modalidad no contributiva y tienen especiales dificultades para acceder al mercado laboral.