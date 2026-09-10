La Comunidad lanzará un plan integral para hacer frente al absentismo laboral por causas injustificadas

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MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzará un plan integral contra el absentismo laboral que incluirá medidas para gestionar las ausencias injustificadas del puesto de trabajo.

Así lo ha anunciado en su intervención en el primer día del Debate sobre el Estado de la Región, que acoge la Asamblea de Madrid este jueves viernes. El plan incluirá, entre otros, una guía práctica para que las compañías dispongan de los instrumentos jurídicos y organizativos para prevenir y afrontar las situaciones de ausencias sin justificación.

Se ofrecerán criterios homogéneos y de aplicación sencilla, "especialmente útiles para aquellas empresas más pequeñas que no suelen disponer de departamentos específicos en la materia".

También propondrá herramientas para analizar el origen de estas incidencias y hacer un seguimiento continuado, clasificarlas por tipología y cuantificar su alcance mediante indicadores comunes, incluyendo las cláusulas al respecto que la patronal madrileña plantea incorporar a la negociación colectiva, recogidas en su barómetro anual sobre esta problemática.

El Plan creará además un reconocimiento público específico para distinguir a las compañías que destaquen por sus buenas prácticas en este ámbito. Se completará con campañas de sensibilización sobre el uso responsable de los recursos públicos y con jornadas de análisis y divulgación. El Ejecutivo regional cifra el impacto del absentismo en una pérdida del 6,1% de las horas pactadas, con un coste directo para los empleadores que ha crecido un 198,55% en la última década

GARANTÍA DE PUNTUALIDAD

Asimismo, también en materia económica, la mandataria autonómica ha anunciado que desde este jueves el Ejecutivo no cobrará las tasas a los contribuyentes cuando el Gobierno regional no haya dictado resolución dentro del plazo fijado y por razones que le sean imputables.

Sostiene que conecta medida se traslada a la Administración autonómica la misma exigencia temporal que el ordenamiento" impone hoy a ciudadanos y empresas, sancionadas con recargos y multas cuando incumplen sus obligaciones".

La garantía de puntualidad se incorporará al Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos y alcanzará a los expedientes iniciados a solicitud del interesado sujetos a este tributo y cuenten con un tiempo máximo de tramitación.

Entre ellos figuran las autorizaciones relativas al sector del juego, las inscripciones registrales de cooperativas y sociedades laborales; habilitaciones de las empresas de trabajo temporal, la acreditación de los centros de formación para el empleo, y los informes previos de valoración inmobiliaria. Las demoras atribuibles a quien presenta la solicitud, como la subsanación de documentación, no computarán a estos efectos.

PLAN INDUSTRIAL

También ha destinado parte de su intervención al Plan Industrial 2026-2030, que contará con más de 850 millones de euros con el objetivo de reforzar la competitividad de las empresas y generar empleo de calidad.

Ayuso ha explicado que el Plan incrementa un 65% su presupuesto, y se estructura en seis ejes y 85 medidas. Entre sus principales líneas de actuación, destina 24 millones de euros a formación especializada y amplía a 110 millones las ayudas a las pymes, reservando 66,5 millones para grandes proyectos colaborativos entre compañías, startups, universidades y centros de investigación, con el objetivo de impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento.

Contempla, asimismo, 50 millones de euros para incorporar la Inteligencia Artificial (IA), la ciberseguridad y la robótica en las pymes, y prevé la puesta en marcha de un Laboratorio 6G para acelerar la digitalización del tejido productivo y situar a Madrid a la vanguardia tecnológica. El Plan 2026-2030 creará un Nodo de Industria e Innovación en Defensa, Seguridad y Tecnologías Duales e integrará la Estrategia de impulso al ecosistema de drones, "uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento de Europa", con una inversión de 16 millones de euros.

Además, incluye dos grandes distritos industriales especializados para impulsar sectores estratégicos. El Norte agrupa a Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos, mientras que el del Sur y Corredor del Henares se ubica en los municipios de Alcalá de Henares, Coslada, Getafe, Leganés, Móstoles, Pinto, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Valdemoro.