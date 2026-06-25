La Comunidad lanzará su programa de auxiliares de conversación el próximo curso tras el "caos jurídico" del Gobierno

Archivo - Sillas del comedor del Colegio Nobelis de Valdemoro, que debido a la pandemia del coronavirus tendrá que acondicionar sus aulas con medidas de distanciamiento e higiene para el nuevo curso escolar 2019-2020. En Valdemoro, Madrid (España), a 20 d - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid lanzará su propio programa de auxiliares de conversación para el próximo curso 2026/27 tras el "caos jurídico" del Ministerio de Educación, que ha rechazado su solicitud para participar en la convocatoria estatal.

Según han detallado fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades a Europa Press, se han producido "retrasos" en la convocatoria del Gobierno de España, que habitualmente se realizaba en febrero y este año no se publicó hasta finales de mayo.

El Ejecutivo autonómico exigió incluir un punto sobre auxiliares de conversación en la Conferencia Sectorial celebrada el pasado 3 junio para aclarar la situación. Además, varias comunidades autónomas pidieron a la ministra, Milagros Tolón, el compromiso de que el Ministerio de Trabajo no sancionara a las regiones que participan en este programa y siguen todos los requisitos, algo que ya ocurrió en el curso 2025/26.

"Tolón aseguró entonces que el conflicto entre ambos ministerios estaba resuelto, y afirmó que estaban esperando que las comunidades autónomas pidan los auxiliares", han trasladado desde la Consejería que lidera Mercedes Zarzalejo.

Tras consultar a sus servicios jurídicos, la Comunidad de Madrid decidió retomar su participación en el programa para "evitar perjuicios" a sus beneficiarios, y en los días posteriores se dirigió formalmente a los técnicos ministeriales para confirmar su solicitud.

"Las reiteradas gestiones realizadas por la Consejería se han saldado con la negativa del Ministerio, que se ha limitado a comunicar que no resulta posible atender la solicitud de la Comunidad de Madrid por cuestiones técnicas", han censurado las mismas fuentes.

Ante esta situación, el Gobierno regional ya trabaja en el diseño de su propio programa para dar continuidad a una iniciativa que considera como "uno de los pilares fundamentales del proyecto bilingüe" de la región. En el curso pasado, se invirtió 28 millones de euros para sufragar la actividad de estos auxiliares en más de 800 centros educativos.