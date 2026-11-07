La Comunidad licita por 1,08 millones la gestión de los seis módulos de Bibliometro en la red de Metro de Madrid

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MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha sacado a licitación por 1,08 millones de euros la gestión de los seis módulos de Bibliometro que mantiene abiertos en la red de Metro de Madrid durante los próximos dos años, con la posibilidad de incorporar nuevos puntos de servicio mediante modificaciones del contrato.

Así lo recoge la documentación publicada en el Portal de Contratación Pública regional, consultada por Europa Press, que incluye los módulos de Carabanchel Alto, Chamartín, Mar de Cristal, Sierra de Guadalupe, Puerta de Arganda y Puerta del Sur.

El nuevo contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.078.140,08 euros, IVA incluido, y una duración de 24 meses, con inicio previsto en mayo de 2027. La documentación establece que el contrato podrá modificarse para incorporar o suprimir módulos, con un límite máximo del 20% de su precio.

El servicio incluye la atención al público, la colocación y reposición de fondos bibliográficos, el transporte de ejemplares entre los módulos y el depósito central, la limpieza de las instalaciones y la elaboración de estadísticas, informes y materiales de difusión.

Los pliegos establecen que los módulos abrirán de lunes a viernes, excepto festivos, de 13.30 a 20 horas, y contarán con una colección de aproximadamente 2.000 volúmenes por punto de servicio.

La empresa adjudicataria deberá aportar nueve auxiliares de biblioteca, un coordinador, un conductor a tiempo parcial y personal de limpieza, además de disponer de un espacio de almacenamiento de al menos 200 metros cuadrados.

MÁS MADRID RECLAMA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO

El servicio de Bibliometro ha sido abordado este viernes en la Comisión de Cultura de la Asamblea de Madrid, donde la diputada de Más Madrid Diana Paredes ha reclamado la instalación de un nuevo punto en el intercambiador de Plaza Elíptica.

Asimismo, ha recordado el cierre de los módulos de Bibliometro que gestionaba el Ayuntamiento hasta el verano de 2025 --Nuevos Ministerios, Embajadores, Moncloa, Legazpi, Canal y Aluche--. Al respecto, fuentes del Gobierno regional han señalado a Europa Press que Metro y Comunidad trabajan de forma coordinada en la definición de los usos de estos espacios, que actualmente sirven de soporte a una campaña de la Dirección General de Empleo.

CASI 20.000 PRÉSTAMOS EN LOS BIBLIOMETROS DE LA COMUNIDAD

Durante la misma comisión, el director general de Patrimonio Cultural y Oficina del Español, Bartolomé González, ha detallado que los seis módulos gestionados directamente por la Comunidad de Madrid realizaron 19.870 préstamos durante 2025, lo que supone un incremento del 9,3% respecto al año anterior.

Todos los puntos autonómicos mejoraron sus cifras, con un repunte del 15,1% en Chamartín, del 12,4% en Puerta del Sur y de cerca del 10% en Mar de Cristal.

Además, los seis módulos registraron un total de 29.905 visitas durante el pasado ejercicio, mientras que el conjunto del servicio de Bibliometro cerró 2025 con 27.670 usuarios registrados, 1.100 nuevas altas de lectores y más de 37.000 ejemplares en circulación.