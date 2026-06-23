La Comunidad llama a celebrar la noche de San Juan "siguiendo las normas" para evitar "problemas"

Archivo - San Juan en San Sebastián de los Reyes - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que disfrute de las tradicionales hogueras de la noche de San Juan "siguiendo las normas" para evitar que se produzca "ningún tipo de problema".

"Si se siguen las normas no tiene que haber ningún problema. Hay que hacer caso a las autoridades, evidentemente no hay que saltar la hoguera ni acercarse fuera del perímetro que se ha establecido. Que se disfrute de esta noche con seguridad, como se hace todo en Madrid", ha señalado Novillo.

En declaraciones a los medios desde la madrileña Puerta del Sol, Novillo ha destacado que el Gobierno regional trabaja desde hace tiempo con los Ayuntamientos en la planificación de esta noche, buscando los emplazamientos más seguros para la quema de hogueras y con un servicio preventivo del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

Finalmente, el consejero ha hecho este llamamiento a la ciudadanía reconociendo al mismo tiempo que gran parte de las festividades en España coinciden con fechas de altas temperaturas o, directamente, en plena época de peligro alto de incendios.