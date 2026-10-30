La Comunidad lleva al exdelegado a la Justicia por prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos en la acampada

Archivo - El exdelegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes que ha presentado una denuncia por la vía penal ante el Tribunal de Instancia de Madrid contra el anterior delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín por presuntos delitos de prevaricación administrativa por no actuar y desalojar la Puerta del Sol y por omisión del deber de perseguir delitos que "se están cometiendo de forma continuada en la acampada ilegal" de la Puerta del Sol.

Lo ha anunciado el portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se ha celebrado este viernes tras posponerse por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

García Martín ha enumerado entre esos delitos no perseguidos "agresiones sexuales y físicas, atentados contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, delitos de odio y amenazas injurias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid", Isabel Díaz Ayuso.

Preguntado por la carta del ya exdelegado pidiendo a los acampados que levanten su asentamiento, ha destacado que el Gobierno regional ha pedido desde el principio que se procediera al desalojo de esta acampada tras 34 días. "Está arruinando a comerciantes, que está vandalizando el patrimonio y que está tomando una plaza que es de todos los madrileños", ha cargado el portavoz.

Al hilo, ha reivindicado las acciones del Ejecutivo autonómico contra la acampada como el recurso contencioso administrativo que presentaron para que Delegación levantara el asentamiento o la apertura de diligencias por parte de Fiscalía tras una denuncia del Gobierno regional por "posibles delitos de odio, injurias y daños contra el patrimonio".

Sobre las convocatorias que se están haciendo en redes sociales para actos vandálicos en la noche de Halloween, García Martín ha afirmado que son consecuencia de "la amenaza de la izquierda y de la ultraizquierda" de que "ya no habrá paz en las calles".

"La irresponsabilidad de algunos partidos políticos que están llamando a quemar absolutamente todo y quemar las calles de nuestra ciudad, de nuestra región y nuestro país", ha lanzado.

Ante ello, ha hecho un llamamiento al Ministerio del Interior y a la Delegación para que dote de medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que dé las "instrucciones oportunas" para que el "orden y la ley pueda estar en las calles de Madrid".