La Comunidad de Madrid anota su mejor junio con 884.881 turistas internacionales y 1.860 millones de gasto

Archivo - Varias personas con maletas en el exterior de la estación de Atocha-Almudena Grandes, a 2 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid recibió un total de 884.881 turistas internacionales durante el mes de junio, lo que supone un aumento del 13,9% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.860,65 millones, un 7,3% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de junio de la serie histórica.

De media, cada turista permaneció 7,31 días en la región, un 7,75% más respecto al año anterior, con un gasto de 288 euros al día, 77 euros por encima de la media nacional (211 euros) y una caída del 12,5% respecto a junio de 2025.

En total, el gasto medio por persona se situó en 2.103 euros en la región, un 5,7% menos respecto a junio del año anterior, aunque 710 euros por encima de la media nacional (1.393 euros).

En lo que va de año, 5.014.074 turistas han recalado en la región, un 9,49% más respecto al mismo periodo del 2025, y han dejado un gasto de 10.008 millones de euros, una cifra que supone una subida del 11,4% respecto a los primeros seis meses de 2025.