La Comunidad de Madrid creció en 2025 un 2,7% y representó el 20% del PIB nacional

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert (i), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), durante una sesión plenaria - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid creció en 2025 un 2,7% y representó en 20% del Producto Interior Bruto (PIB) de España, la primera autonomía en lograrlo, según ha subrayado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El PIB madrileño creció hasta los 337.216 millones de euros, tras registrar el pasado año un aumento una décima más que el conjunto de España (+2,6%), según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Este hito agranda el papel de la Comunidad de Madrid como motor de la economía española gracias a sus políticas centradas en tener los impuestos más bajos de todo el país, la mayor inversión extranjera y atracción de nuevas sociedades o políticas centradas en la seguridad jurídica", sostiene el Ejecutivo regional.

En 2025 amplió su distancia con Cataluña, a la que superó en 2017 como la economía con más peso en el PIB nacional. La diferencia se sitúa en 1,1 puntos sobre el 18,9% de la catalana, dos décimas más que hace un año. La Comunidad de Madrid tiene también la mayor renta per cápita por habitante, 47.220 euros, un 38% superior a la media nacional (34.237 euros) y un 13% mayor que la del promedio de la Unión Europea (41.700 euros). Desde 2008, ha crecido un 47%, más de 15.000 euros por habitante, frente al 41,5% del conjunto del país, unos 10.000 euros.

Desde 2019, con el primer Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, la economía madrileña ha subido un 17,5%, más de 5 puntos por encima de la media española.