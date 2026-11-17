El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo, s - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid recibirá en 2027 del Gobierno central 23.944 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, lo que supone un 8,5% más que este año y una "cifra récord".

Así se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Según ha destacado el Ejecutivo central en un comunicado, si se suma a esta cantidad la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 25.580 millones.

"Es decir, un 10,2% más que la recibida este año. Nunca el Gobierno madrileño había contado con tal volumen de recursos para gestionar los servicios públicos de su competencia", ha remarcado.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha anunciado este martes que el Gobierno ha actualizado las entregas a cuenta del año 2027 para las comunidades autónomas y entidades locales, con lo que las regiones dispondrán de 185.593 millones de euros en este concepto, un 9,1% más en comparación con el año 2026.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes también ha precisado que las entregas a cuenta y la liquidación para las entidades locales ascenderán a 33.773 millones de euros en 2027, lo que representa un aumento del 11,5% respecto al año anterior.

Según ha detallado el ministro, la actualización de estas entregas a cuenta se recoge dentro de un decreto sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que tendrá que ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

El sistema de financiación autonómica opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta.

Con todo esto, el ministro ha explicado que a la cifra de las entregas a cuenta se le suma también la liquidación de un modelo, por lo que la financiación total que recibirán las comunidades autónomas en 2027 alcanzaría los 185.593 millones de euros, lo que supone un 9,1% más en comparación con el ejercicio anterior.

"Detrás de estas cifras, que pueden parecer frías, se encuentra la prestación de dependencia, el sueldo de una profesora o el coste de la operación que esté programada en la sanidad pública", ha añadido Arcadi España.

Del mismo modo, Arcadi España ha informado que este decreto también contempla una subvención directa de 3 millones de euros para Canarias y 2 millones para el Cabildo de El Hierro para hacer frente a las necesidades económicas y financieras por la llegada de inmigrantes estas últimas semanas.