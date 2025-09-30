La Comunidad niega que haya "empujadores" en el Metro y habla de 120 "jefes de sector" que "ayudan" a los usuarios

Archivo - Varias personas en el anden de la línea 7 en la Estación de San Fernando, a 8 de julio de 2024, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que Metro de Madrid no ha contratado "empujadores" para administrar el tráfico en el suburbano, tal y como habían denunciado previamente el PSOE y Más Madrid, y ha asegurado que en todo caso existen 120 "jefes de sector" encargados de "ayudar a todos los usuarios".

"Creo que solamente la izquierda y la mentalidad de izquierda pueden pensar que Metro de Madrid puede contratar lo que ellos llaman empujadores", ha manifestado García Martín a pregunta de los medios de comunicación tras una acto sobre menores infractores, aprovechando para cargar contra Más Madrid y el PSOE.

Al respecto de los jefes de sector, el consejero ha recalcado que son personal de plantilla y que se encargan de "ayudar a todos los usuarios de Metro fundamentalmente en la hora punta". "Les ayudan, les dan asesoramiento a la hora de poder acceder al tren y trabajan para garantizar el acceso y la accesibilidad al Metro de Madrid", ha explicado.

El consejero ha aprovechado la ocasión para cargar contra el Gobierno central y aseverar que la Administración que debería contratar empujadores es realmente el Ministerio de Transportes "para que los trenes puedan llegar a su destino", pues "se quedan varados en cualquier lugar de la geografía española".

El asunto de los "empujadores" ha salido a la palestra después de que el secretario general del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, haya subrayado que "la situación de caos en Metro de Madrid es tal que ya necesitan trabajadores que administren el tráfico".

Unas críticas a las que también se ha sumado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, muy activo en redes sociales a la hora de denunciar el "caos" en Metro. En la jornada de este martes, ha publicado también el mismo vídeo que su compañero en el Consejo de Ministros, en el que se ve como se impide el acceso a los andenes en Nuevos Ministerios "porque no cabe más gente".

Por su lado, la diputada y portavoz de Transportes de Más Madrid, María Acín, ha advertido que la situación "es insostenible" y ha reclamado a Metro de Madrid "un plan de rescate que ponga el servicio a la altura de las necesidades de la gente". "La situación de Metro de Madrid es tan mala que a los andenes abarrotados y los largos tiempos de espera se le suman los empujadores", ha dicho.

Desde Metro de Madrid han explicado que el suburbano despliega un dispositivo de personal siempre que se prevé que pueda haber acumulación de viajeros, rechazando así que se trate de una medida nueva o que se haya contratado a "empujadores".

Según han concretado a Europa Press fuentes de la compañía, el pasado día 6 de septiembre, debido a las obras en Madrid y al cierre parcial de la Línea 6 de Metro, se desplegó un dispositivo de 120 personas en varias estaciones "que distribuyen a los viajeros por el andén para facilitar la movilidad y evitar acumulaciones en un sitio concreto y que otro sitio quede vacío". "Es personal de Metro que se dedica a mejorar la movilidad de los viajeros", han aclarado.