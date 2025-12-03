La Comunidad no ha detectado "incumplimientos" por parte de la gestora del Hospital de Torrejón pero anuncia controles

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de Torrejón - DAVID DE LORO - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha recalcado este miércoles que no ha detectado hasta el día de hoy "ningún incumplimiento" por parte de la empresa gestora del Hospital de Torrejón de Ardoz en cuanto a "las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público" pero ha remarcado que "adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder".

El departamento que dirige Fátima Matute ha trasladado esta información tras publicar el diario 'El País' un audio de la intervención del CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, en una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el 25 de septiembre.

"En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino", dice Gallart en ese audio. Asimismo, insta a "hacer iteraciones" --ajustes-- para "alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones", según el audio publicado por este periódico.

Tanto PSOE-M como Más Madrid han anunciado este miércoles que están preparando acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso antes unas prácticas por parte de la empresa concesionaria del Hospital de Torrejón de Ardoz que buscan "aumentar su beneficio económico".

Desde la Consejería de Sanidad, tras conocer el contenido de este audio, se ha movilizado a un equipo multidisciplinar que se ha personado en el hospital para "constatar 'in situ' la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos". Asimismo, se ha convocado con carácter de urgencia una reunión con la cúpula directiva de la empresa, Ribera Salud.

En un comunicado, el departamento dirigido por Fátima Matute ha subrayado que, tras los resultados de ambas medidas, la Consejería "adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder". "En ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)", han remarcado.

En cualquier caso, ha insistido en que dispone de los mecanismos necesarios "para garantizar la adecuada prestación de la asistencia" y ha remarcado que se mantienen reuniones periódicas de seguimiento con el equipo directivo del grupo.

LAS EXPLICACIONES QUE SEAN NECESARIAS

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que se pedirán "cuántas explicaciones sean necesarias" y ha resaltado que la atención que se da en todos los hospitales de la región es "excelente".

"La Consejería de Sanidad está siempre encima de todos y cada uno de los hospitales sea cual sea el tipo de gestión que tengan para conseguir una atención excelente de todos los ciudadanos, y lógicamente el Hospital de Torrejón no es una excepción", ha señalado el también portavoz del Gobierno regional.

Así, ha indicado que el equipo de la Consejería está "en permanente contacto con todos los hospitales" y ha subrayado que se ofrece una buena atención en los hospitales madrileños "sea cual sea el método de gestión que puedan tener".

"Esto no es una novedad, es que la Consejería de sanidad a través de los distintos departamentos está permanentemente encima para vigilar la atención sanitaria, la atención hospitalaria que reciben los madrileños en todos y cada uno de los hospitales", ha insistido el portavoz, quien ha subrayado que la atención que se da en los centros hospitalarios "es excelente" algo que muestra la "confianza que demuestran" los madrileños en el sistema sanitario público.