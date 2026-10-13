La Comunidad se ofrece a Aldea del Fresno y Villa del Prado para gestionar su red de abastecimiento de agua

Archivo - Continuan las obras para la reparación del canal de agua que ha dejado a más de 70 municipios sin agua tras el paso de la DANA por España. - MATEO LANZUELA - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid se ha ofrecido a los ayuntamientos de Aldea del Fresno y de Villa del Prado para que Canal de Isabel II gestione su red de abastecimiento de agua tras verse ambos municipios afectados por el gran incendio forestal de la Sierra Oeste del pasado mes de julio.

En ambas localidades del oeste madrileño quedó de manifiesto que el abastecimiento de agua actual, basado en el suministro a través de cinco pequeños pozos cercanos al río Alberche, es insuficiente para garantizar la continuidad y calidad de este recurso.

Ambos municipios suman una población de unos 11.250 habitantes y durante los incendios se enfrentaron a considerables problemas de potabilización, como ya ocurrió con la dana de 2023, según ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en una desayuno informativo con la prensa.

Aldea del Fresno y Villa del Prado no forman parte de la red de Canal de Isabel II, y en ambos municipios los ayuntamientos han mostrado buena recepción a la posibilidad de sumarse a la red en vista de que otras localidades de la zona pudieron gestionar mejora la dana o los incendios, según Novillo.

El consejero ha advertido de que esta conexión no será fácil y los trabajos podrían prolongarse entre cinco y siete años, pues es necesaria una tubería de unos 24 kilómetros de largo desde la vecina Villamanta.