La Comunidad pedirá la declaración de zona gravemente afectada por el incendio de Tres Cantos, anuncia Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero Carlos Novillo visitan la zona afectada por el incendio de Tres Cantos - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo regional solicitará al Gobierno central la declaración como zona gravemente afectada por protección de emergencias de la zona afectada por el incendio de Tres Cantos en el próximo Consejo de Gobierno de finales de mes.

La jefa del Ejecutivo autonómico, acompañada por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha visitado este jueves, tras su vuelta de vacaciones, la zona afectada por el incendio originado el pasado lunes en Tres Cantos, que se ha saldado con una persona fallecida y una superficie afectada de unas 2.000 hectáreas.

La presidenta regional ya avanzó esta semana la intención de la Comunidad de solicitar la declaración de Soto de Viñuelas, en el municipio de Tres Cantos y la zona más perjudicada por el fuego, como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Asimismo, anunció que pedirá al Gobierno de España ayudas a los municipios y ciudadanos afectados en los incendios declarados en la región durante este verano, como Villamanta y Navalcarnero.

Este jueves, en declaraciones a los medios desde la zona afectada, Ayuso ha anunciado que el Ejecutivo autonómico colaborará con los ayuntamientos para su reforestación y recuperación y que "en muy poco tiempo los vecinos y las personas que viven de él vean como esta zona vuelve a ser la de antes".

Asimismo, desde la Comunidad de Madrid se ayudará a los ganaderos y agrucultores afectado, especialmente una ganadería que ha perdido decenas de ovejas con nuevos ejemplares para que pueda recuperar su actividad, a través del nosotros a través del IMIDRA, así como asegurar que todos los afectados cobren las ayudas de la PAC. En concreto, en una explotación afectada por el incendio se retiraron los cuerpos de 150 cabezas de ovino de raza colmenareña (autóctona).

"Mientras tanto, esperamos también por parte por parte del Gobierno que nos ayude, pero no solo en este incendio, porque también hemos tenido en Aranjuez, Navalcarnero, Colmenar, en varias zonas de la Comunidad, pero especialmente aquí en Tres Cantos, y para eso también solicitaremos esas ayudas", ha apuntado.

Por su parte, ha indicado la presidenta madrileña, la Comunidad seguirá "trabajando con los mejores medios, especialmente con los bomberos y las brigadas, que están dando una muestra más de la calidad, la excelencia humana y de la equipación que tienen como en pocos lugares de Europa".

Díaz Ayuso ha trasladado el pésame y todo el ánimo a los familiares y seres queridos de la persona que falleció en el siniestro, y ha mostrado su agradecimiento a los servicios de extinción y voluntarios que, en su opinión, "se están dejando la piel y jugando la vida para salvar la de los demás y nuestro patrimonio natural".

"En España entera llevamos más de 100.000 hectáreas quemadas, es un drama sin precedentes. Estamos en uno de los peores años", ha señalado la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha añadido que el Gobierno regional seguirá trabajando para evitar nuevos incendios y, al mismo tiempo, ayudar al resto de las Comunidades Autónomas que lo necesiten. "Estamos a su entera disposición. El patrimonio natural es de todos y no entendemos de fronteras", ha enfatizado.