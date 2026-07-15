Comunidad pide a alcalde de Fuenlabrada dejar de "poner palos en la rueda" con La Cantueña: "Se equivoca de ventanilla"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha pedido este miércoles al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, que deje de poner "palos en la rueda" con el centro de menores en La Cantueña y ha asegurado que "se equivoca de ventanilla" al defender que es el Gobierno de la nación el que genera "caos migratorio".

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el regidor haya reiterado su rechazo al centro de menores migrantes de La Cantueña tras el reciente pronunciamiento judicial sobre la titularidad de la finca y asegurara que la Comunidad de Madrid "intentó castigar" a la ciudad con su ubicación.

"Ha sido precisamente el gobierno socialista de Pedro Sánchez que tanto defiende el señor Ayala el que ha generado el caos migratorio en nuestro país, y el que ha generado que las comunidades autónomas hayamos tenido que abordar nuevos centros precisamente para atender a los menores no acompañados", ha defendido el también portavoz del Gobierno regional.

Así, ha subrayado que estos menores han llegado a la Península no por generación "esponténea" sino porque "los ha traído el Gobierno" y ha resaltado que los tribunales le han "dado la razón" a la Comunidad "ya en diez ocasiones" sobre esta materia.

Considera que si a Ayala le preocupa esta situación debería sumarse a la reivindicación de la Comunidad de Madrid y decirle a Sánchez "que basta ya y que ponga orden en una política migratoria que se ha convertido en un caos".