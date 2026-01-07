Comunidad pide a la Delegación un dispositivo "adecuado" para que Real Madrid-Maccabi Tel Aviv no acabe como La Vuelta

Archivo - Coches de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LOECHES 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha exigido a la Delegación del Gobierno un dispositivo de seguridad "adecuado" para que el partido de Euroliga de baloncesto que enfrenta el jueves al Real Madrid con el israelí Maccabi Tel Aviv no deje imágenes como las del paso de La Vuelta a España por la capital el pasado mes de septiembre.

"Esperar de la Delegación del Gobierno que no pase lo que pasó con la Vuelta a España y que ponga el dispositivo adecuado para que se pueda desarrollar con total normalidad, pese a que ya no va a ser normal el que tengamos que tener un partido sin público en Madrid", ha manifestado Novillo desde la planta de tratamiento de lodos del Canal de Isabel II en Loeches.

La Delegación del Gobierno mantuvo a principios de semana una reunión para abordar las circunstancias en las que se iba a desarrollar el encuentro y, tras consensuarlo con el propio Real Madrid y representantes de las fuerzas de seguridad, se decidió que el partido se dispute a puerta cerrada para garantizar la seguridad.

Sin embargo, los alrededores del Movistar Arena contarán con la presencia de unos 400 miembros de la Policía Nacional, además de un perímetro de seguridad en torno al pabellón. En este sentido, Novillo ha lamentado que, al igual que ocurrió en La Vuelta, las "disputas y protestas" de carácter político vinculadas a la guerra en Gaza afecten a las competiciones deportivas.

"Lamentar que el deporte esté implicado en estas disputas y en estas protestas que deberían centrarse en otro ámbito", ha señalado Novillo, que además ha respaldado la decisión de disputar el partido a puerta cerrada si así se busca conseguir "las mayores garantías de seguridad".