La Comunidad pide al delegado del Gobierno el desalojo de la acampada en Sol ante el "riesgo" para los viajeros de Metro

Estación de metro de Sol, en la Puerta del Sol - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha vuelto a reclamar este martes a la Delegación del Gobierno en Madrid el desalojo de la acampada "ilegal" que permanece en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre ante el "riesgo" que supone para los usuarios de la red de Metro.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha remitido este martes una carta al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en la que denuncia que la acampada compromete las condiciones de seguridad ante una eventual evacuación de emergencia, al obstaculizar los accesos y dificultar tanto el desalojo de los usuarios como la intervención de los servicios de emergencia.

En la carta, el consejero alude al 'Informe sobre las condiciones de seguridad en caso de emergencia en la estación de Sol', elaborado por Metro de Madrid, y le exige el desmantelamiento de la acampada "en el ejercicio de sus competencias" para garantizar "la seguridad de todos".

"La actual ocupación de gran parte de la plaza de la Puerta del Sol podría afectar seriamente a las condiciones de seguridad y operatividad de la estación de Sol, especialmente en aquellos escenarios que requieran la evaluación urgente de viajeros o una intervención de los servicios de emergencia", explica el consejero en la misiva.

En la misiva, Rodrigo recuerda que se trata de una infraestructura por donde transitan a diario miles de viajeros. En concreto, la estación de Sol da servicio a las líneas 1, 2 y 3 de Metro y ofrece conexión con la red de Cercanías a través de las líneas C-3 y C-4, lo que permite enlazar con destinos como Atocha, Chamartín o Aranjuez.

Así, el consejero solicita al delegado del Gobierno que "adopte las medidas que considere necesarias para garantizar la seguridad de la estación y de todos los usuarios que hay la ven comprometida". "Considero recomendable que proceda a levantar el campamento por la seguridad de todos", finaliza la carta.

Desde que fuera instalada la acampada el pasado 26 de septiembre, tras el desahucio de Maricamen Abascal, los accesos a la estación de Sol han estado cerrados en múltiples ocasiones, fundamentalmente a primera hora de la noche y durante los fines de semana, a petición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar la seguridad en el exterior.