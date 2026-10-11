La Comunidad pide "tranquilidad" a la afición del Rayo y asegura que tendrán "un estadio a la altura del equipo"

Aficionados del Rayo Vallecano muestran una pancarta pidiendo la dimisión del presidente del club, Raúl Martín Presa. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha pedido "tranquilidad" este domingo a los aficionados del Rayo Vallecano tras los acontecimientos ocurridos el sábado en el Estadio Municipal de Vallecas durante el partido frente al Athletic Club, y ha asegurado que el Gobierno regional está trabajando para conseguir "un estadio a la altura del equipo y a la altura de la gran mayoría de aficionados".

El de este sábado era el primer partido en Vallecas este curso después de que la Comunidad levantase la suspensión cautelar de la concesión del uso del estadio que dictó el pasado 28 de julio, tras detectar una auditoría iniciada en octubre graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones.

Sin embargo, el encuentro, que correspondía a la octava jornada de LaLiga EA Sports, fue suspendido debido al lanzamiento masivo de bolas de plástico y aviones de papel desde la grada al terreno de juego en protesta contra el presidente del club madrileño, Raúl Martín Presa.

Al respecto, el consejero ha vuelto a condenar estos hechos, como ya hiciera tras el partido a través de un post en la red social 'X', y ha afirmado que "con la violencia" y el "sabotaje" no se va a "llegar a ningún sitio". "La Administración es plenamente consciente del problema del estadio y lo estamos solucionando. Yo pedí confianza antes del partido, pedí serenidad, y eso no ha sido así", ha lamentado en declaraciones a los medios tras la carrera 'Madrid corre en español' en la capital.

En este sentido, De Paco ha insistido en que "los grupos violentos deben parar inmediatamente porque no va a ser nunca la forma de solucionar un problema que la Administración ha encarado como suyo", y ha asegurado que el Rayo "se va a quedar en el Estadio de Vallecas".

"No tiene sentido que unos pocos vayan por un camino diferente, por el camino de la violencia y la agresión, que no tiene lógica ninguna, sobre todo cuando el problema se está solucionando. Lo que necesitamos es tranquilidad, lo que necesitamos es un pensamiento constructivo. Que nos dejen trabajar, porque el estadio de Vallecas va a ser reformado y el equipo se va a quedar en Vallecas", ha zanjado.

LA DIRECTIVA DEL RAYO PIDE TERMINAR CON LOS ULTRAS

Por su parte, el club señaló a través de un comunicado a los grupos ultras organizadores de esta y otras acciones que dañan la "imagen" del club, alegando que "no se trata de hechos fortuitos, sino de actuaciones previamente ideadas por los líderes intelectuales de un grupo organizado, y posteriormente ejecutadas hoy por los miembros de dicho grupo", ante lo que han solicitado que actúen las instituciones.

Además, el conjunto madrileño aseguró haber reforzado la seguridad privada y "advertido" a Gobierno y Policía de la "necesidad de adoptar" medidas, "ya que el grupo ultra Bukaneros y las organizaciones vinculadas al mismo, como Plataforma ADRV y la Federación de Peñas", habían emitido "comunicados que hacían prever una situación de gran hostilidad".

El Rayo también apuntó que intentó evitar la suspensión del encuentro con "mensajes por megafonía", movilizó a los voluntarios y hasta los capitanes trataron de poner calma, hasta que la coordinadora de seguridad de la Policía Nacional comunicó al árbitro que se debía proceder a la suspensión definitiva del partido, "al no poder garantizarse las condiciones de seguridad necesarias para la continuación del encuentro".