La Comunidad pone a disposición su flota de autobuses interurbanos para evacuaciones por el accidente

Archivo - Autobús interurbano en la Comunidad de Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición del Ministerio de Transportes y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha su flota de autobuses interurbanos tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles por la mañana en la provincia de Toledo con al menos 30 personas muertas confirmadas.

Según han informado desde el Gobierno regional, está todo coordinado para su movilización inmediata con el fin de evacuar a viajeros, realizar desplazamientos de emergencia y cubrir por carretera los trayectos afectados por la interrupción del servicio.

Además, la Comunidad de Madrid ha activado los hospitales públicos de La Paz, el 12 de Octubre y el Hospital de Getafe para atender a los heridos. Hay 922 camas del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) disponibles para cualquier contingencia.

El siniestro se ha registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.