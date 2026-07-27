La Comunidad pone en marcha un servicio especial de Bibliobús en cuatro municipios que acogen a afectados por incendios

Desalojados por el incendio en el Polideportivo Municipal La Chopera, a 27 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España). Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid han reducido su avance durante la noche, una evolución que ha permit - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha, desde este martes, un servicio especial de bibliobuses en cuatro localidades que han acogido a vecinos afectados por los incendios forestales registrados en la región durante los últimos días.

La ruta recorrerá Sevilla la Nueva, Villamanta, Villamantilla y Villanueva de Perales, entre las 9 y las 14 horas, ha señalado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Con esta iniciativa, el Gobierno regional acercará la cultura y el ocio a los ciudadanos evacuados que permanecen en estos municipios mediante "un amplio catálogo de libros para todas las edades", además de actividades didácticas y proyecciones audiovisuales para los más pequeños.

En concreto, el recorrido comenzará a las 9 horas en Sevilla la Nueva, en el centro municipal situado en la calle Villanueva, 14. A las 10.30 horas, el Bibliobús llegará a Villamanta, donde prestará servicio en la calle Barrio Nuevo, 9.

La siguiente parada será a las 12.15 horas en Villamantilla, en las instalaciones de la calle Viñas, 9. Finalmente, la ruta concluirá en el Pabellón Polideportivo de Villanueva de Perales, ubicado en el paseo de Castilla, 1.

La Comunidad de Madrid mantiene activos 21 puntos de acogida en 18 municipios para atender a los vecinos evacuados por el incendio, en los que ya se presta asistencia a 2.701 personas.

Los afectados se distribuyen entre las poblaciones de Móstoles (400), Las Rozas de Madrid (320), Alcalá de Henares (250), Villaviciosa de Odón (260), Villamanta (220), Alcobendas (100), Brunete (197), Leganés (185), Getafe (162), Alcorcón (130), Boadilla del Monte (125), Sevilla la Nueva (100), Villanueva de la Cañada (89), Villamantilla (33), Collado Villalba (40), Pozuelo de Alarcón (37), Villanueva de Perales (35) y Navalcarnero (18).