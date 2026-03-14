La Comunidad prevé iniciar en verano trámites del nuevo catálogo de especies protegidas tras 30 años sin actualización

Archivo - Uno de los 15 ejemplares de galápagos leprosos liberados en el río Manzanares en junio de 2020 - Josefina Blanco - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid prevé iniciar este verano la tramitación del nuevo Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, una norma que no se ha actualizado desde su aprobación en 1992 y cuyo borrador ya está en fase final de revisión tras dos años de trabajo técnico.

Así lo ha señalado la directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal del Gobierno regional, Irene Aguiló, durante la última comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid, donde ha explicado que el Ejecutivo autonómico comenzó a trabajar en la revisión a principios de 2024 tras comprometerse a ello.

Según ha detallado, el catálogo vigente protege actualmente 228 especies distribuidas en cuatro categorías --en peligro, sensibles a la alteración de su hábitat, vulnerables y de interés especial--, pero permanece sin cambios desde hace más de tres décadas en cuanto a especies incluidas.

"Está completamente obsoleto con respecto a los avances científicos y también a los cambios ambientales que ha tenido la región", ha reconocido Aguiló, quien ha señalado que la revisión busca adaptar el catálogo madrileño al marco estatal, que contempla únicamente las categorías de peligro y vulnerabilidad, y un listado de especies en protección especial.

REVISIÓN CIENTÍFICA DE FLORA, FAUNA E INVERTEBRADOS

El proceso de actualización ha implicado la revisión de centenares de especies con la participación de distintos organismos científicos y especialistas. En concreto, se han analizado 763 taxones de flora y 99 especies de invertebrados, además de revisiones específicas sobre peces, anfibios, reptiles, mamíferos y aves.

Entre las entidades que han colaborado figuran la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas, el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, la Asociación Española de Herpetología, la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos o la organización conservacionista SEO/BirdLife, entre otras.

Según ha explicado Aguiló, el objetivo es lograr un resultado "consensuado" tras la revisión técnica final antes de iniciar su tramitación administrativa. El procedimiento será relativamente sencillo, ya que el decreto que aprobó el catálogo permite modificarlo mediante una orden, más ágil que las leyes o decretos.

En este sentido, la directora general ha avanzado que, si concluye la revisión en profundidad durante los próximos meses, el Gobierno regional prevé comenzar la tramitación en verano, que incluirá un periodo de información pública y su paso por el Consejo de Medio Ambiente.

Finalmente, en respuesta a las solicitudes de Más Madrid de que el proceso de participación sea extenso y accesible, Aguiló ha asegurado que la intención del Gobierno regional es que este proceso sea "amplio" y que cualquier entidad interesada pueda aportar alegaciones durante la fase de información pública.