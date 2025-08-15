La Comunidad prohíbe hasta el lunes la maquinaria que pueda generar chispa y fuegos artificiales en terreno forestal

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio en Tres Cantos - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid prohíbe hasta el lunes 18 de agosto el uso de maquinaria que pueda generar chispa y el lanzamiento de fuegos artificiales en terreno forestal por riesgo alto de incendio en toda la región.

La prohibición se mantendrá para los días 15, 16, 17 y 18 de agosto, durante toda la jornada. Afecta al uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas.

También al lanzamiento de fuegos artificiales en terreno forestal y en una franja de 400 metros de ancho que circunde el terreno forestal en toda la Comunidad.

El inspector de bomberos de la Comunidad de Madrid, Luis Rincón, ha explicado que se toma esta decisión "dada la situación de ola de calor, la extrema sequedad de la vegetación y el estado en general del territorio".