La Comunidad prohíbe hasta este martes la maquinaria que pueda generar chispa y fuegos artificiales en terreno forestal

Vista de las zonas más afectadas por el incendio declarado el pasado lunes 11 de agosto en Tres Cantos, a 14 de agosto de 2025, en Tres Cantos, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha ampliado hasta este martes la prohibición del uso de maquinaria que pueda generar chispa y el lanzamiento de fuegos artificiales en terreno forestal por riesgo alto de incendio en toda la región.

La prohibición afecta al uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

También al lanzamiento de fuegos artificiales en terreno forestal y en una franja de 400 metros de ancho que circunde el terreno forestal en toda la Comunidad.