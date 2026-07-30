La Comunidad reanuda las obras para ampliar el CEIP Hispanidad en Rivas tras "retrasos" de la empresa adjudicataria

Archivo - Una de las aulas del colegio público Nuria Espert, en el distrito madrileño de Hortaleza, a 26 de agosto de 2021, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reactivado las obras de ampliación del colegio público Hispanidad de Rivas Vaciamadrid, después de que la primera empresa adjudicataria "abandonara los trabajos y estos sufrieran retrasos injustificados".

Desde el momento en que se constató la paralización de la obra, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha informado de que llevó a cabo actuaciones para "salvaguardar el interés general y minimizar el impacto sobre los alumnos y las familias", según recoge el Gobierno regional en un comunicado.

En primer lugar, se requirió a la empresa adjudicataria para que reanudaran de inmediato los trabajos y cumpliera con las obligaciones asumidas en el contrato, con el objetivo de ejecutar la ampliación dentro de los plazos previstos.

Ante este requerimiento, la empresa comunicó "su imposibilidad de continuar con la ejecución de la obra" y solicitó la cesión voluntaria del contrato a otra empresa constructora que pudiera asumir los trabajos.

Tras analizar la propuesta, los servicios técnicos de la Consejería concluyeron que esta solución era "la más adecuada para garantizar la continuidad de la actuación y evitar mayores perjuicios a las familias y a los alumnos". La resolución del contrato y la posterior licitación de un nuevo expediente habrían supuesto "un retraso considerable en la ejecución de la ampliación".

Una vez formalizada la cesión voluntaria del contrato, las obras ya se han reanudado con el objetivo de que la ampliación pueda entrar en funcionamiento "lo antes posible". La Comunidad de Madrid ha indicado que continuará realizando un seguimiento de los trabajos y adoptará las medidas necesarias para garantizar que el inicio del próximo curso escolar se desarrolle "con total normalidad para los alumnos del centro".

A mediados de mes, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, envió un mensaje de "tranquilidad" a las familias después de que en abril se encerraran en el centro educativo para reclamar trasladar su preocupación ante la "paralización" de las obras puesto que para el próximo curso escolar 2026-2027 "está previsto aumentar el alumnado con dos unidades de infantil de 3 años".