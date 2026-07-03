La Comunidad recrimina al delegado convocar "mal y tarde" la reunión en DGT "para ganarse la foto" y criticar ausencias

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo - COMUNIDAD DE MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: viernes, 3 julio 2026 13:34
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MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha recriminado este viernes al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que convoque "tarde y mal" la Comisión Autonómica de Tráfico y Seguridad Vial de Madrid "para ganarse la foto" y luego critique la ausencia de la Administración regional en el encuentro.

En declaraciones a los medios en Colmenar Viejo, el consejero madrileño ha criticado así que el delegado del Gobierno haya afeado la ausencia de representantes de esta Consejería y de los concejales de los ayuntamientos gobernados por el PP en la citada comisión, una decisión que ha atribuido directamente a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, Martín ha tildado de "inaceptable" trasladar el "sectarismo y el partidismo" a un órgano de coordinación sobre seguridad vial y ha aprovechado para reclamar a las distintas administraciones trabajar de forma "leal" y conjunta en beneficio de los ciudadanos.

En concreto, la reunión de la Comisión Autonómica de Tráfico y Seguridad Vial de Madrid ha servicio para abordar el balance de siniestralidad, la Operación Verano 2026 y la coordinación en seguridad vial. Una cita que, según el consejero, ha sido convocada "mal y tarde".

"Nunca se ha convocado y ahora el delegado intenta ganarse una foto y pretende que todas las administraciones públicas, incluso la Federación de Madrileña de Municipios (FMM) y los ayuntamientos, estemos a su disposición para que sea alguna foto", ha censurado.

En este sentido, ha instado a Francisco Martín a convocar este tipo de encuentros "con un orden del día y, sobre todo, en tiempo y forma" si es que quiere que las distintas administraciones y organismos asistan a estos encuentros, reseñando además que algunas de ellas han faltado a la cita.

"Lo que tiene que hacer el delegado del Gobierno es intentar solventar los problemas de los ciudadanos, de los que él es competente", ha zanjado.

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