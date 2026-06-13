La Comunidad recuerda al Defensor del Pueblo que ya climatiza aulas desde 2019 y le tacha de "apéndice del sanchismo"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha recordado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva desde 2019 trabajando en la climatización de centros educativos y ha acusado al Delegado del Gobierno de actuar como "un apéndice más del sanchismo" tras pronunciarse en favor de una solución para las altas temperaturas en colegios.

"El Defensor del Pueblo ya nos ha demostrado hace muchísimo tiempo que es un apéndice más del sanchismo y del Palacio de la Moncloa. Nosotros lo que le decimos es: Bienvenido a esta cuestión. La Comunidad de Madrid lleva trabajando desde el año 2019 para poder empezar a climatizar todas y cada una de las aulas", ha manifestado.

En declaraciones a la prensa en el marco de un acto de recaudación para las víctimas de terrorismo en Madrid, el consejero y también portavoz del Ejecutivo autonómico ha incidido en que el Gobierno de Ayuso ha destinado "más de 80 millones de euros" a esta partida.

Asimismo, ha insistido en que hay centros educativos "muy antiguos" y que provienen de cuando pertenecían a la Administración General del Estado. Por ello, la Comunidad de Madrid está trabajando "poco a poco" para conseguir cuanto antes que las aulas puedan estar climatizadas.

"No nos sorprende que el Defensor del Pueblo se sume a la izquierda y a la ultraizquierda en la Asamblea de Madrid para pedir algo que ya se viene haciendo", ha remachado el consejero.

La institución que encabeza Ángel Gabilondo ha informado esta misma semana de que ha recibido varias quejas de los colegios madrileños por las altas temperaturas y ha pedido una solución "urgente" con una planificación y financiación "suficiente, no solo actuaciones esporádicas".