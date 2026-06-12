El Defensor recibe varias "quejas" de colegios madrileños por altas temperaturas y pide una solución "urgente"

Un termómetro indica la temperatura, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España). El calor de pleno verano que podría dejar temperaturas récord para el mes de mayo y noches tropicales se mantendrá hasta la próxima semana, según la predicción de la Agencia Es - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha recibido varias "quejas" de los colegios madrileños por altas temperaturas y ha pedido una solución "urgente" con una planificación y una financiación "suficiente, no solo actuaciones esporádicas".

Así lo ha trasladado este viernes en un comunicado tras reunirse con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos de la Comunidad de Madrid, María Carmen Morillas, para abordar la climatización en los centros educativos públicos madrileños.

Desde la sede de la institución, lugar donde ha tenido el encuentro, Morillas ha detallado a los medios de comunicación que la reunión ha sido "muy productiva" y que han expuesto "todas las preocupaciones" que las familias van trasladando al respecto de "la incidencia por la falta de climatización" en los colegios.

"Se está reabriendo otra vez el caso para volver a instar a la Comunidad de Madrid a la ya demandada climatización de los centros educativos. Se está estudiando y se seguirá realizando diferentes comunicaciones", ha aseverado.

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