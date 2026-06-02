La Comunidad reformará la normativa para extender las aulas de Educación Especial a los centros concertados

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press. - JESUS HELLIN/EUROPA PRESS

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha anunciado que reformará la normativa para extender las aulas de Educación Especial a los centros educativos concertados.

Así lo ha trasladado este martes en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press, donde ha defendido que la región va a defender esta modalidad frente a un Gobierno central que "la quiere eliminar".

"Ya lo dijo el portavoz socialista, Patxi López, que llamó guetos a estos centros que realizan una labor extraordinaria. Desde luego, en Madrid vamos a seguir apoyando esta modalidad. De hecho, hemos abierto dos nuevos centros y tres están en construcción", ha destacado.