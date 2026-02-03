La Comunidad se reivindica como "mejor escenario" para la inversión frente a los que levantan "muros guerracivilistas"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante un Desayuno Informativo Madrid, en el Auditorio Meeting Place, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha reivindicado este martes que la Comunidad de Madrid es "el mejor escenario" para desarrollarse económicamente y para invertir frente a aquellos que levantan "muros guerracivilistas" y están "en ensoñaciones nacionalistas que fomentan el agravio".

Así lo ha expresado en los 'Desayunos Madrid' de Europa Press, en los que ha reivindicado que el Gobierno regional parte de una "premisa revolucionaria por su sencillez" y es que "confían en las personas".

"Nuestra labor no es dirigirles sino ofrecerles el mejor escenario para que todo lo que ustedes hacen sea cada vez mayor. Desplieguen todo su potencial. Esta es la esencia de lo que hemos llamado el modelo Madrid", ha señalado la consejera.

Considera que esto no es "una etiqueta vacía ni una moda pasajera" sino que se trata de "una apuesta firme por la libertad y que está construida sobre décadas de coherencia política y respeto a la seguridad jurídica".

Pese a subrayar que se atraviesa en estos momentos un momento histórico "repleto de desafíos", ha reivindicado que la Comunidad de Madrid apuesta por "la solidez" y sigue "un rumbo distinto" guiado por "la responsabilidad y la prosperidad".

Albert ha subrayado que esto permite que Madrid sea ahora "motor económico de España" y una de las regiones "más vibrantes" de Europa. "Sin una economía robusta, los servicios públicos son castillos en el aire", ha apostillado.

En el panorama nacional ha señalado que las decisiones políticas parecen diseñadas para "poner palos en la rueda a aquellos que quieren generar riqueza" y ha vuelto a destacar que frente a esto Madrid ofrece "un terreno firme".

"Madrid se ha convertido en un modelo de éxito, dentro y fuera de España. Estamos viviendo uno de nuestros mejores momentos, que no es fruto de la casualidad, siempre lo digo, sino que es consecuencia de haber alineado y mantenido los incentivos en la dirección correcta. Madrid es sinónimo de estabilidad económica e institucional", ha defendido la consejera.