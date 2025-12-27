La Comunidad renueva y amplía los vehículos municipales de 86 municipios, entre ellos Braojos de la Sierra

La Comunidad de Madrid ha destinado 19,7 millones de euros para la renovación y ampliación de los vehículos municipales en 86 localidades. En la imagen, el consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García en Braojos. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha destinado 19,7 millones de euros para la renovación y ampliación de los vehículos municipales en 86 localidades, entre ellas Braojos de la Sierra.

Esta actuación, financiada por el Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26, incluye la adquisición de unidades para los servicios de recogida de residuos, emergencias, limpieza, Policía Local, además de maquinaria para obras y barredoras, ha desgranado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel García Martín, ha conocido este sábado en Braojos de la Sierra las unidades adquiridas para este pueblo.

Durante su visita, García Martín ha destacado que para el Gobierno autonómico es "una prioridad que todos los madrileños, vivan donde vivan, cuenten con las mejores infraestructuras y dotaciones".

"Vamos a consignar una nueva partida de más de 11 millones de euros para que las mancomunidades puedan adquirir barredoras, camiones de recogida de residuos y otros vehículos de mantenimiento garantizando así la prestación de unos servicios públicos suficientes y de calidad también en los entornos con menor población", ha recordado el consejero.