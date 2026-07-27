La Comunidad reparte 75.000 kilos de forraje para las explotaciones ganaderas afectadas por el incendio

La Comunidad de Madrid reparte forraje entre las explotaciones ganaderas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste - COMUNIDAD DE MADRID

NAVALCARNERO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha repartido ya 75.000 kilos de forraje de los 300.000 que tiene previstos, a las explotaciones ganaderas de Pelayos de la Presa y Colmenar del Arroyo afectadas por el gran incendio de la Sierra Oeste, al tiempo que ha dispuesto diez depósitos de agua de mil litros para abastecer al ganado en cuanto las condiciones permitan acceder a la zona.

El forraje se ha distribuido en el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa, para explotaciones ganaderas de la zona, y en Colmenar del Arroyo a una ganadería extensiva con más de 750 hectáreas de pasto afectado. Hasta ahora son 14 las ganaderías de la región que han solicitado esta ayuda, que servirá para alimentar a casi un millar de vacas, ovejas, caballos y cabras.

Su atención y la necesidad de facilitar el acceso a las instalaciones agrícolas y ganaderas situadas en espacios libres de llamas, mientras continuaban las labores de extinción, ha permitido habilitar el paso a estas fincas con todas las garantías para las personas, ha señalado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

A fin de garantizar la seguridad de estas propiedades y evitar robos, para acceder a fincas en las que esté prohibido el paso es obligatorio presentar un documento que acredite la titularidad de una explotación ganadera en vigor, como la cartilla de ganadería, la inscripción en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) o la solicitud de Política Agraria Común (PAC).

Esta medida responde a los casos detectados de suplantación de esta condición profesional y tiene como objetivo "reforzar los controles de acceso a las zonas afectadas por el incendio", al tiempo que se garantiza el paso de los propietarios y su movilidad en condiciones de seguridad.

Asimismo, varios animales han sido trasladados al Centro Integral de Acogida de Animales (CIAAM) de la Comunidad de Madrid, mientras el Gobierno regional mantiene una estrecha colaboración con las protectoras de los municipios afectados para garantizar el bienestar de los animales de compañía.