Comunidad responde que "no hay nada más racista que mercadear con menores" tras acusación de López a Ayuso de "racismo"

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha argüido que "no hay nada más racista que mercadear con los menores" migrantes para excluir a Cataluña y el País Vasco del reparto "maquillado de solidaridad por razones meramente políticas", después de que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, cargara este viernes contra el "racismo puro" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a los medios tras un acto en Arganda del Rey, Dávila ha respondido así a las declaraciones de López y ha defendido que lo que hace el Gobierno central es "apoyar y ser un socio colaborador de las mafias".

"No hay nada más racista que colaborar con los independentistas para excluir de un reparto maquillado de solidaridad a comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco por razones meramente políticas, como son contentar a los independentistas para mantener a Sánchez en el poder, y no hay nada más racista que mercadear con los menores para ello", ha detallado la consejera de Asuntos Sociales.

CESE TEMPORAL CENTRO DE POZUELO

Tras la crítica de López por el cese temporal del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de refugiados de Pozuelo de Alarcón a finales de julio, donde se acogieron "cientos de menores migrantes de Ucrania, pero se ha cerrado cuando son africanos", Dávila ha respondido que el Sistema de Protección a la Infancia de la Comunidad de Madrid atiende a "todos los menores en situación de riesgo o desamparo, independientemente de su origen y de la situación en la que provengan".

"Los menores ucranianos vinieron acompañados de sus familias, no vinieron solos y no vinieron como estos menores de manos de las mafias", ha expresado Dávila.

Respecto al recurso presentado por el Gobierno central este jueves precisamente por el cese de actividad del centro de Pozuelo de Alarcón, la consejera de Asuntos Sociales ha calificado esta reacción de "improvisación frente a la crisis migratoria".

"Es un Gobierno que genera el problema porque no actúa donde tiene que actuar, no actúa en origen, no actúa controlando las fronteras", ha esgrimido Dávila, que se ha preguntado también "¿Dónde están el Ministerio de Defensa, el de Asuntos Exteriores o el del Interior, que son los que tienen la obligación y el deber de proteger las fronteras?".