La Comunidad solicita a Madrid que reciba los residuos de la Mancomunidad del Este porque es "la única solución posible"

Publicado 27/12/2019 12:48:23 CET

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha solicitado este viernes al Ayuntamiento de la capital que la planta de Valdemingómez se haga cargo de los residuos de la Mancomunidad del Este porque es "la única solución posible".

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Martín ha pedido oficialmente al Consistorio que reciba los residuos de los 31 municipios de dicha Mancomunidad de forma "transitoria y excepcional por un periodo entre 12 y 18 meses". Hoy termina la vida útil del vertedero de Alcalá y hasta 2021 no entrará en funcionamiento la planta de tratamiento de Loeches.

"En estos momentos Valdemingómez es la única solución posible. Es viable técnicamente y no hay otras alternativas. Ese es el plan. La Comunidad no tiene poder para obligarles, la Mancomunidad es la que tiene que ejercer sus competencias y desplegar todas sus potestades", ha dicho.

Respecto a la situación de emergencia ambiental y sanitaria que se crearía si no se llega a un acuerdo en este sentido en los próximos días, tal y como ha declarado el presidente de la Mancomunidad del Este y alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, la consejera confía en que no se produzca esa situación y ha señalado que no entendería que la Mancomunidad "pudiera hacer dejación de sus funciones".

Por su parte, el concejal delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante ha dicho esta mañana, minutos antes de las declaraciones de Paloma Martín, que ellos "están dispuestos a ser solidarios y a cumplir unas condiciones".

"La Mancomunidad ha aceptado las condiciones que el Ayuntamiento ha manifestado y que son la reciprocidad, que no tenga coste para los madrileños y que venga en fracciones la basura. Ahora estamos a la espera de que la Comunidad de Madrid como órgano competente solicite que nos hagamos cargo de los residuos de la Mancomunidad, porque no podemos hacerlo de oficio", ha añadido.

Carabante ha explicado que tienen "todo absolutamente preparado para que se pueda producir en cuanto sea necesario, que según el alcalde de Alcalá tiene que ser en las próximas 24 o 48 horas". "Somos conscientes de la problemática que se puede producir en las próximas horas si no se da una solución a esos residuos. Parece evidente y yo creo que ahí ya si coinciden no solo todas las voluntades políticas, sino especialmente el criterio técnico que esos residuos, una vez que se produzca el cierre, la única posibilidad que se tiene desde todos los puntos de vista es Valdemingómez", ha apuntado.

Por tanto, el edil está convencido de que a lo largo de las próximas horas recibirán una solicitud por parte de la Comunidad de Madrid en la que solicitará que el Ayuntamiento de Madrid "se haga cargo de todos esos residuos para dar una solución que, desde todos los puntos de vista, es la única viable".

La Mancomunidad del Este informó ayer de que este viernes termina la vida útil del vertedero de Alcalá y que mañana sábado a las 10 horas se cancela la entrada de basuras, por lo que se puede activar "una situación de excepcionalidad y emergencia que nunca antes ha ocurrido en esta región".