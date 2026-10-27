La Comunidad subraya el aumento de 61.000 nuevos ocupados en el último año: "El mercado laboral mantiene su fortaleza"

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MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha subrayado este martes la cifra de 61.000 nuevos ocupados en el último año en la región con un crecimiento del +1,8%, lo que eleva este indicador hasta casi 3,6 millones, la cifra más alta de la serie histórica para un tercer trimestre, según la Encuesta de Población Activa (EPA) para este periodo difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"El mercado laboral madrileño mantiene su fortaleza. Hoy trabajan en la Comunidad de Madrid 3.582.100 personas, la cifra más alta de la serie en un tercer trimestre", ha destacado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, que ha subrayado que la región es la segunda de España que más empleo crea.

Desde el Gobierno regional se ha remarcado también que la región es donde más crece la población activa en todo el país en los últimos doce meses, con más de 75.200 personas, el 17% del aumento nacional.

La consejera ha remarcado que, además, se trata de "empleo estable". "Casi nueve de cada diez son asalariados que tienen un contrato indefinido", ha apuntado. En concreto, el número de asalariados se situó en 3.187.800 personas, de los que 2.851.400 tenían contrato indefinido (el 88,9%) --4,3 puntos por encima de España-- y 369.800, temporal (el 11,1%).

En la misma línea, ha subrayado que la tasa de actividad se sitúa en el 63,3%, una subida de 4 décimas en términos interanuales y 3,8 puntos por encima de la media estatal, y la tasa de paro es del 8,2%, dos puntos por debajo del dato nacional. Esta diferencia se incrementa en el caso del paro femenino, que, con un 9,1%, está 2,2 puntos por debajo del registrado en el conjunto del país.

"Son datos que nos animan a seguir trabajando. Madrid tiene un modelo que funciona y nuestro compromiso es que cada vez más personas encuentren aquí una oportunidad", ha zanjado Albert.