La Comunidad suma 273 radares tras aumentar un 30% los dispositivos en cinco años y concentra el 7,5% de España

Archivo - Radar de tramo en la calle Sinesio Delgado, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid cuenta con un total de 273 radares en sus carreteras tras haber incrementado un 30% el número de dispositivos de control en los últimos cinco años, concentrando así el 7,5% de este tipo de aparatos en España.

Del total, 142 radares son fijos, 95 de semáforo, 24 radares de tramo y 12 radares de cinturón y móvil, según los datos del 'Observatorio de radares en España' elaborado por la empresa Coyote a partir de datos propios y de la DGT (recopilados entre mayo de 2025 y mayo de 2026).

En el último año, se han instalado 21 nuevos radares, lo que supone un incremento interanual del 8%, pasando de 252 a 273 dispositivos. Desde 2021, el avance es del 30%, con 63 nuevos aparatos.

La gestión de estos dispositivos recae principalmente en ayuntamientos y administraciones locales, responsables de 186 de ellos, frente a los 87 gestionados por la DGT.

La región concentra el 7,5% del total de radares en España, que suma un total 3.621 dispositivos (2.472 radares son fijos, mientras que existen 600 radares de semáforo, 295 radares de tramo y 254 radares de cinturón y móvil).

De este modo, se sitúa como la cuarta región con mayor número de radares, tras Cataluña (936), Andalucía (463) y Castilla y León (376), que entre las tres suman 1.774 dispositivos, lo que representa prácticamente la mitad de todos los radares instalados en el país. Les siguen País Vasco (255), Comunidad Valenciana (236), Galicia (234), Castilla-La Mancha (159), Asturias (128), Aragón (114) y Baleares (102).

A nivel provincial, es la segunda provincia con más radares del país, solo por detrás de Barcelona, con 632 radares. Les siguen Girona (153), Asturias (128) y Alicante (120).

Además, Madrid es la tercera comunidad autónoma con el mayor número de radares dependientes de administraciones locales (186) después de Cataluña (556) y Castilla León (193).

Durante el último año, todas las comunidades autónomas han mantenido o aumentado el número de dispositivos presentes en sus carreteras. Canarias lidera este crecimiento con un incremento del 33%, seguida de Murcia (+22%) y Asturias (+15%). También destacan la Comunidad Valenciana (+15%) y Galicia (+10%).

Si se pone el foco en los últimos cinco años, Asturias se sitúa como la comunidad autónoma que más ha incrementado su red de radares (+60%), por delante de Canarias (+56%), Cantabria (+50%), Baleares (+44%) y La Rioja (+38%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las carreteras nacionales cuentan ya con 3.621 radares, frente a los 2.640 registrados en 2021. En el último año, se han incorporado 226 nuevos cinemómetros y, desde entonces, la red nacional ha crecido un 37%.

Los dispositivos de tramo son los que más han aumentado en los últimos cinco años, con un crecimiento del 86%, pasando de 159 a 295 radares. También destacan los radares de semáforo, que han crecido un 53% desde 2021. Por su parte, los radares fijos han aumentado un 32% y los radares de cinturón y móvil un 19%.

La distribución de los radares por tipo de vía muestra una mayor presencia de estos dispositivos en entornos urbanos. Actualmente, el 44% de los radares contabilizados por Coyote se encuentra en ciudad, mientras que el 32% está ubicado en carreteras secundarias y el 24% en autopistas. Entre las principales novedades de esta edición destaca la llegada a España de los radares móviles de remolque.