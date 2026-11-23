Archivo - Archivo.- Fachada del Hospital Universitario de la Paz - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha logrado la acreditación de tres nuevos Centros de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR) para el tratamiento de enfermedades raras y complejas a personas de toda España con la designación de los hospitales de La Paz, 12 de Octubre y Gregorio Marañón.

Con estas tres incorporaciones, la sanidad pública madrileña ha alcanzado ya los 132 CSUR, el 30,7% de todos los de España, que se distribuyen en nueve hospitales, según ha subrayado el Gobierno regional en un comunicado.

En detalle, el Hospital Universitario La Paz ha sido designado desde el pasado mes de octubre para paliar en adultos, mediante cirugía, la estenosis compleja de la vía aérea central, un estrechamiento grave de la tráquea o de los bronquios principales que dificulta la entrada de aire a los pulmones.

Por su parte, los hospitales Gregorio Marañón y 12 de Octubre han obtenido la acreditación para la atención del cáncer de tiroides complejo y, en el caso del primero, también para pacientes pediátricos.

Los CSUR son centros sanitarios o áreas médicas elegidos por su alta especialización para el abordaje de estas patologías, así como las de escasa prevalencia, y la realización de técnicas o procedimientos que precisan un alto nivel de experiencia por parte de sus profesionales.

En el caso de la Comunidad, suma 132 CSUR en nueve hospitales: La Paz (44), Gregorio Marañón (26), 12 de Octubre (16), Ramón y Cajal (15), Clínico San Carlos (10), Puerta de Hierro Majadahonda (8), el pediátrico Niño Jesús (7), La Princesa (4) y Getafe (2).